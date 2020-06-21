Пэрис Джексон - дочь короля поп-музыки Майкла Джексона, и это основное, чем она известна. Между тем девушка является начинающей моделью, актрисой и даже певицей! Рассказываем о звездной красотке.

Семья

Пэрис является одной из троих детей Джексона. Она средний ребенок, к тому же - единственная дочь. Мать девочки - Дебби Роу - медсестра, которая когда-то принимала участие в лечении музыканта от витилиго.

Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон родилась 3 апреля 1998 года, но уже через год после ее появления на свет родители развелись. После развода Дебби подписала документы о передаче музыканту полной опеки над Пэрис и ее старшим братом - Принсом Майклом Джозефом ДжексономI.

Стоит отметить, что крестные родители девушки - Маколей Калкин (известен по франшизе "Один дома") и Элизабет Тейлор. С крестным у Пэрис очень теплые отношения. Настолько, что у них на предплечье есть татуировка с изображением серебряной ложки. Значение тату Калкин и Джексон не раскрыли.

ФОТО: instagram.com/parisjackson/

Первые 7 лет своей жизни девочка провела вместе с отцом и братьями на ранчо Neverland. Из-за долгов папы Пэрис не унаследовала дом своего детства, однако, если судить по беседе с журналистами Daily Mail, она не планирует отказываться от шанса вернуться туда хозяйкой.

Внезапная кончина отца в 2009 году стала для Пэрис сильным ударом. Потеряв родного человека, она оказалась под прицелом камер журналистов. В 2010 году Пэрис и ее старший брат получали премию "Грэмми", присужденную Майклу Джексону за достижения в жизни.

О детстве и отношениях с отцом у Пэрис только добрые воспоминания. Она признается, что боль утраты все еще имеет место быть.

"Мы толком и не знали, кто он и насколько знаменит. Он был всем нашим миром, а мы - его. Для нас он был просто папа, папочка. (...) Все говорят, что время лечит. На самом деле - нет. Ты просто привыкаешь жить с этой болью. Я свыклась с мыслью, что потеряла то единственное, что было важно для меня. Думая о будущем, понимаю, что все плохое, что может случиться, не способно сравниться с тем, что уже произошло - так что я теперь со всем справлюсь".

Депрессия и попытки суицида

На этом беды девочки не закончились. В 14 лет Пэрис едва не стала жертвой изнасилования.

"Когда мне было четырнадцать лет, меня попытался изнасиловать человек, который был намного старше меня. Я не хотела бы вдаваться в детали, но это был отвратительный опыт. Мне было очень тяжело. Я никому об этом не говорила", - поделилась наследница Джексона в беседе с изданием Rolling Stone.

Известно об этом стало только в 2017 году. До этого девушка пробовала своими силами разобраться с последствиями произошедшего. Ей было настолько тяжело, что она трижды пыталась покончить с собой.

После попытки суицида в 2013 году Пэрис была переведена в терапевтическую школу Юты, где она потихоньку пришла в себя. По словам Джексон, из стен этого заведения она вышла уже другим человеком. Пэрис рассказывала, что папа также страдал от депрессии, и вышло так, что их даже лечили похожими антидепрессантами.

Моделинг

People Magazine в 2012 году присвоил Пэрис звание самого красивого подростка в мире. Спустя 5 лет - в 2017 году - она пообщалась с журналистами Rolling Stone и красовалась на обложке издания. Кроме того, Джексон участвовала в съемках для таких журналов, как Teen Vogue, Stellar, Australian Vogue, Harper’s Bazaar, Stellar, Luomo Vogue и др. Все это дало хороший старт для карьеры модели, к тому же и параметры девушки (рост 178 см, вес - 56 кг) идеальны для фэшн-индустрии.

В этом же году агентство IMG Models и бренд Calvin Klein заключили с Пэрис контракт.

Гражданская позиция

20 января 2018 года Пэрис заявила о четкой гражданской позиции. Так, на "Женском марше" в Лос-Анджелесе девушка появилась на сцене в майке, на которой было написано: "Мы ВСЕ иммигранты". На сцене она прочитала письмо, адресованное Дональду Трампу. Одна из фраз гласила:

"Я устала ненавидеть вас, мистер президент. Это выматывает".

Личная жизнь

Несмотря на европейскую внешность и светлую кожу, Джексон считает родной культуру темнокожих. Как многие сейчас, она ведет странички в соцсетях. Например, из публикаций звездной дочери стало известно, что на ее теле более 50 тату. Большая часть из них связана с музыкой и духовными практиками.

Пэрис несколько раз была в отношениях, но все они оказались недолгими и закончились расставанием.

Джексон - бисексуалка. В СМИ долгое время ходили слухи о том, что она встречается с моделью Карой Делевинь. Девушки нередко бывают вместе и делятся совместными фото в соцсетях. Официальных заявлений от них не было, но папарацци удалось запечатлеть момент их поцелуя.

С мамой Пэрис не была близка, однако, когда в 2016 году у Дебби Роу был диагностирован рак груди, она сразу же посетила мать в больнице. Их отношения стали намного лучше.

Сейчас Пэрис встречается с Гленном Габриэлем - участником фолк-группы The Soundflowers.

Что сейчас?

Девушка, как и многие звездные отпрыски, никогда не хотела быть тенью отца и жить за его счет. Последние годы Пэрис занимается модельной карьерой, позирует для глянцевых журналов и снимается в клипах. В свою очередь, в 2017 году состоялся ее дебют в музыкальном сериале "Звезда". В этом же году она снялась в нескольких музыкальных видео, включая клипы Steel Panther, The xx и Nahko Bear. Затем последовал комедийный боевик "Опасный бизнес". Роль была небольшая, но все же.

16 марта 2019 года Пэрис снова совершила попытку самоубийства. Девушка была госпитализирована. Все случилось на фоне премьеры скандальной ленты "Покидая Неверленд", где говорилось об обвинениях Майкла Джексона в педофилии.

Сейчас 22-летняя Пэрис Джексон сообщила, что хочет продолжить дело своего отца и занялась музыкой. Звезда представила свою дебютную песню, записанную совместно с The Soundflowers. Об этом она сообщила в своем Instagram 16 июня.

"Безумно рада поделиться новостью, что мой мини-альбом, о котором мы говорили в течение последних двух лет, наконец-то готов к релизу. Он состоится на следующей неделе, 23 июня. Мы бесконечно благодарны каждому из вас за поддержку и любовь, которые вы нам оказывали. Я очень надеюсь, что вам понравится",

- написала Пэрис и поделилась отрывком композиции.