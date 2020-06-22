Прокурор потребовал приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии

Кроме того, обвинение попросило запретить обвиняемым занимать административные должности на три года после отбытия наказания.

Издание напоминает, дело "Седьмой студии" завели в 2018 году, по нему шесть человек обвиняют в хищениях бюджетных средств, выделенных на театральный проект "Платформа". Вину признала только бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева.

Отмечается, что по делу проводили три экспертизы - одна из них пришла к выводу, что обвиняемые смогли сэкономить выделенные Министерством культуры деньги, а другая обнаружила хищение 129 миллионов рублей (более 1,5 млн евро).

Представитель Минкульта РФ в суде заявил, что ведомство считает доказанным факт хищений 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа" студией Серебренникова. От иска ведомство отказываться не собирается, пишет Esquire.

"Гособвинение полагает, что предъявленное обвинение полностью нашло свое подтверждение в рамках разбирательства и в отношении каждого подсудимого судом должен быть постановлен обвинительный приговор, несмотря на непризнание вины", - приводит слова прокурора Михаила Резниченко Русская служба BBC.

Отметим, что в защиту фигурантов дела неоднократно выступали российские и зарубежные знаменитости, в том числе на днях более 3,7 тысяч деятелей культуры подписали открытое письмо к главе Минкульта РФ Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск ведомства к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии".

Обращение, которое инициировал режиссер Михаил Бычков, с 20 июня среди прочих подписали такие деятели театра и кино, актеры, режиссеры, сценаристы, писатели, журналисты, как Павел Лунгин, Юрий Бутусов, Константин Богомолов, Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Павел Устинов, Максим Виторган, Александр Филиппенко, Алексей Серебряков, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Алла Демидова, Валерий Тодоровский, Леонид Парфенов и другие, пишет "Медуза".