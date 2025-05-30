Липину интересно Как выбрать, за кого голосовать? Последний текст перед выборами

До муниципальных выборов осталась всего неделя, и прежде чем вступить в традиционный период предвыборной тишины, стоит обобщить все, что мы узнали о политических силах. Разговор, конечно, пойдет о Риге, но почитать полезно будет жителям всех регионов - эти партии и объединения баллотируются много где.
Как принять решение - за кого голосовать? Что ж, эта статья поможет вам сократить количество вариантов с 16 до более удобоваримого числа.
Вариант № 1 - дотошно просмотреть все дебаты, все предвыборные аналитические материалы, все доступные интервью. Это благородный способ, но требующий очень много внутренних ресурсов - прежде всего времени.
Вариант № 2 - пройти по этой простой схеме. Серьезных выводов я все-таки предлагаю вам по ней не делать. Но схема как минимум поможет определиться с общим направлением.