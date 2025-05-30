Россия готовит наступление в Сумской области для создания "буферной зоны". Удастся ли это?

Во многих населённых пунктах Сумской области сейчас идёт эвакуация, областной центр подвергается постоянным обстрелам. Активизация боевых действий на сопредельной украинской территории не сделала более спокойной жизнь и жителей российского приграничья — сообщения об ударах по российским объектам поступают регулярно.

Бывший полевой командир ДНР Игорь Гиркин, который много критикует военное командование и сейчас отбывает срок в российской тюрьме по обвинению в экстремизме, считает массированный ввод российских резервов для создания буферной зоны на территорию Украины выгодным для ВСУ: «противника не пугает потеря нескольких десятков километров».

«Фронт протянется до границы с Белоруссией еще на сотни километров (как минимум, на многие и многие десятки, но, скорее всего, речь пойдет о сотнях). И в результате все наши резервы, которые могут быть использованы для разгрома украинской армии, будут поглощены охраной этой "буферной зоны", если ещё, конечно, ее удастся взять. Что будет очень непросто с учётом того, что противник будет оказывать ожесточенное сопротивление», — пишет он.

Но характер действий российской армии на Сумском направлении укладывается в логику войны на истощение, когда не столь важен исход отдельных операций, сколько само продолжение давления на противника. Фронт растягивается, и воюющим сторонам требуется всё больше и больше ресурсов.

Создаётся ситуация, когда аргументы о необходимости увеличения расходов на оборону становятся всё более и более весомыми. И это касается всех сторон, так или иначе вовлечённых в российско-украинский военный конфликт.