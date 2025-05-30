В ильгюциемском "море" годами "тонут" машины. Самоуправление ничего не делает

Из-за бездействия самоуправления годами затапливает единственную подъездную дорогу к многоквартирным домам в рижском микрорайоне Ильгюциемс. Там "тонут" и портятся автомобили. Чтобы добраться до домов, жителям приходится ездить на автомобилях по жилой зоне, а иногда даже по тротуару, сообщает передача Bez tabu.
В передачу обратились рижане из Ильгюциемса, которые годами вынуждены уживаться с ильгюциемским "морем", как его называют местные. Практически водоем возникает на улице Риексту, на единственной подъездной дороге к многоквартирным домам.
После ливней воде уходить некуда, потому что принадлежащий самоуправлению коллектор дождевых вод переполнен и не соединен с системой сточных вод под находящейся наподалеку улицей.
Вода размыла покрытие подъездной дороги, из-за чего возникли ямы, в которых страдают автомобили, рассказали местные жители. Кроме того, машины периодически "тонут" в огромной луже.
Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu.
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