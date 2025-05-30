В США просчитывают сценарии воздушных боев с РФ над Европой

Возможные сценарии конфликта

Согласно сценариям, смоделированным аналитиками, в случае нападения России на страну НАТО и предъявления ей территориальных претензий, боевые действия быстро перейдут в острую фазу. В ответ США и союзные силы предпримут контрнаступление с целью вернуть утраченные территории. В первые дни Россия, по всей вероятности, сможет нанести удары по натовским войскам, но затем, как подчеркивается в докладе, "альянс добьется доминирования в воздушном пространстве над Восточной Европой".

Нейтрализация российской системы ПВО, по мнению экспертов Rand, откроет путь для активной разведывательной работы и точечных ударов. Самолеты НАТО смогут отслеживать передвижения противника, выявлять слабые места и наносить массированные удары по командным пунктам, логистическим центрам и маневренным боевым подразделениям. Все это, считают аналитики, позволит НАТО перехватить инициативу в короткие сроки.

Риск неконтролируемой эскалации

Вместе с тем авторы доклада предупреждают о возможности неконтролируемой эскалации. "Конфликт подобной интенсивности вполне может перерасти в ядерную войну, особенно если российские войска понесут неприемлемые потери или действия НАТО будут восприняты как угроза территориальной целостности РФ", - указывается в документе.

В докладе намеренно не рассматривались сценарии с применением ядерного оружия. Исследование сосредоточено исключительно на динамике войны с применением обычных средств поражения. В Rand уточняют, что моделирование осуществлялось на фоне растущей обеспокоенности в НАТО по поводу готовности блока к возможному конфликту. Разведслужбы альянса уже не раз предупреждали: Кремль может пойти на военное нападение на одну из стран НАТО в течение ближайших пяти лет.