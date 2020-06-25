Чт, 25.06.2020
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Элджей и Настя Ивлеева показали романтику в своей семейной жизни
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Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/?hl=en

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева уже более двух лет замужем за рэп-исполнителем Элджеем (наст. имя - Алексей Узенюк). Недавно блондинка поделилась романтичными кадрами их совместной жизни. Очевидно, карантин только укрепил отношения супругов. 

В сторис Настя разместила серию коротких видео, в которых показала, как Элджей приготовил ей завтрак. Кроме того, заботливый супруг помог ей сделать фотографии в машине. Ивлеева также отметила, как романтично они катаются по Москве. 

"Люблю тебя, муж", - подписала она один из роликов. 

Напомним, в начале сентября 2019 года одна из самых популярных русских блогеров в Instagram Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп-исполнителя Элджея (наст. имя - Алексей Узенюк). 

Любопытный факт: Ивлеевой 29 лет, ее муж на три года моложе. О своих отношениях пара объявила в прошлом году, но сначала эти отношения скрывались. 

В октябре 2019 года Настя стала гостьей шоу "Вечерний Ургант". В эфире Первого канала звезда рассказала подробности своей свадебной церемонии.

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