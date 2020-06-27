На Тейке двое мужчин вломились в бар, чтобы украсть колбасу, сухари и плоскогубцы

Мужчины, надевшие маски и резиновые перчатки, отправились в пивную мастерскую с целью воровства.

"Сначала они сломали замок. По камерам наблюдения видно, как они оба прошли внутрь. Один направился к прилавку, другой - на склад", - рассказывает директор бара пивной мастерской "Тейка" Анджей Мицкевич.

На складе вор прошел мимо пивных бочек, холодильников и других ценных вещей. Единственное, что его заинтересовало, - упаковка закусок. Со склада преступник украл лишь мешок с чесночными сухарями.

Затем мужчина вернулся к своему "коллеге", чтобы помочь с кассовым аппаратом. Он был пуст. На стойке лежал мобильный телефон, с которого в баре воспроизводится музыка, но его они не заметили. Анджей не совсем понимает действия злоумышленников.

Перед тем, как уйти прочь, мужчины взяли копченые сосиски, консервированную кукурузу, а также отверту и плоскогубцы.

Видео: Сюжет Degpunktā