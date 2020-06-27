Евросоюз не откроет границы с Россией с 1 июля

Накануне о том, что Брюссель не планирует открывать границы ЕС для россиян, со ссылкой на проект документа сообщала также газета The New York Times.

По словам собеседника агентства ТАСС, такое решение объясняется ситуацией с коронавирусом в России. "Эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля", - сказал собеседник агентства, добавив, что такая ситуация является нормальной, так как в России эпидемия началась позже, чем в странах Европы.

23 июня The New York Times со ссылкой на черновик списка стран, которым планируют разрешить въезд в ЕС, сообщила о том, что такой возможности из-за неблагополучной ситуацией с коронавирусом не будет у жителей России, США и Бразилии.