Йен Уэлдон - свадебный фотограф, снимающий то, что многие хотели бы забыть

Именно благодаря своим эксцентричным снимкам Уэлдон теперь знаменит во всем мире.

Он смотрит на важный день свадьбы с совершенно необычного ракурса - на кадрах, сделанным Уэлдоном, как правило, можно увидеть и пьяных подружек невесты, и девочек-цветочниц, выковыривающих мясо из зубов, и самые неловкие моменты во время танцев и после них...

"Свадьба - как бурлящий котел, переполненный коктейлем эмоций - и счастья, и грусти. Все, что я искал в разных проектах, оказалось здесь в одном. А когда, гости начинают употреблять алкоголь... Понимаете, это становится нечто совсем иным! Снимая "свадьбы за кадром", я узнал о фотографировании больше, чем в любой школе или других проектах", - признался Йен Уэлдон интервью CNN.