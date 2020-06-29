Пн, 29.06.2020
Сроки условные. Вся жизнь и культура в нашем государстве - условные. И то облегчение, которое мы сейчас испытываем - условные. Это был главный киносеанс года. Самый поучительный. Ну, как сеанс? Условно. Кинокритик Антон Долин о приговоре Серебренникову

В Хельсинки в театре прогремел взрыв; пострадал один человек

Полиция в Хельсинки

ФОТО: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

В театре Хельсинки в понедельник прогремел взрыв, сообщила полиция Финляндии. Как сообщает YLE, один человек получил ранения.

Пострадавший был доставлен в больницу.

Полиция указала, что, скорее всего, произошел несчастный случай.

Рядом со зданием театра находятся автомобили полиции и скорой помощи. Журналистов к зданию не подпускают.

Технический директор городского театра Анти Рехтиярви указал YLE, что в момент взрыва в здании находились около ста человек. Там ведется ремонт и идет подготовка к новому театральному сезону.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ