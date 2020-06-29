В Хельсинки в театре прогремел взрыв; пострадал один человек

Пострадавший был доставлен в больницу.

Полиция указала, что, скорее всего, произошел несчастный случай.

Рядом со зданием театра находятся автомобили полиции и скорой помощи. Журналистов к зданию не подпускают.

Технический директор городского театра Анти Рехтиярви указал YLE, что в момент взрыва в здании находились около ста человек. Там ведется ремонт и идет подготовка к новому театральному сезону.