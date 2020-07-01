Почему Covid-19 не заразились 80% людей, как прогнозировали ученые?

В случае со смертельными коронавирусами внутрибольничная передача — один из важнейших путей распространения эпидемии. Но не только она — все три вируса показывают высокую (если не рекордную) "неоднородность" заражения: грубо говоря, очень маленькая доля инфицированных (так называемые суперспредеры) ответственны за большую часть заражений. Эти суперспредеры, скорее всего, входят в свои группы особенно социально активных (где зараженные ими "одногруппник" тоже имеют все шансы стать "супер"). Зараженные ими члены менее активных групп, вероятно, часто являются для вируса "тупиковым путем развития", то есть сами в среднем заражают менее чем одного человека.

В последние недели появилось много работ с оценкой роли суперспредеров в распространении нового коронавируса (на основе реальных доказанных случаев заражения). Из них следует, что около 10% инфицированных ответственны за 80% новых заражений. То есть большая часть новых заражений происходит внутри самых активных групп, которые и становятся главными жертвами эпидемии. Стоит им достигнуть своего собственного порога "группового иммунитета", как эпидемия сойдет на нет. В целом для популяции этот порог будет означать заражение около 10% членов, считают некоторые ученые.

То есть карантин был не нужен?

Нет, это не так. Ограничения, введенные правительствами разных стран, сделали именно то, что должны были: спасли жизни и избавили больницы от перегрузки. В начале эпидемии SEIR-модели дают точно такие же предсказания, что и сетевые. И только после прохождения пика показатели начинают отличаться: в старых моделях после снятия карантина должна немедленно последовать новая волна заражений; в сетевых моделях вторая волна может прийти с задержкой или не прийти вовсе. Все зависит от того, переболели ли все самые активные группы.

Cколько людей переболело в Москве?

Никто не знает точно: это можно было бы выяснить с помощью тестов на антитела по выборке, которая соответствует структуре населения со всеми его внутренними группами. В Москве было проведено тестирование, которое показало, что носителями являются 16-20% (в зависимости от округа).

Однако, увы, выборка не соответствует строгим критериям. Бесплатное тестирование производится по приглашениям от мэрии. Скорее всего, большая часть согласившихся пройти тест подозревают, что переболели ранее, а потому выборка сдвинута в сторону положительных результатов. Однако этот недостаток можно попробовать исправить. Экономист из ВШЭ Татьяна Михайлова придумала, как устранить перекос в сторону положительных тестов. Результат: из официальных данных по носителям антител нужно вычесть 5-6 процентных пунктов. Итог: на начало июня в столице переболели 10-14% жителей.