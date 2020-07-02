После каминг-аута Бекзата Мукашева - жителя Казахстана, - родители вынудили его жениться, сделать операцию на мозге, а также неоднократно похищали и избивали парня, разлучая с партнером. История Бекзата была рассказана на "Медузе" казахстанской журналисткой Айсулу Тойшибековой. Приводим краткий пересказ.

22 июня 2020 года Арман Хасанов опубликовал видеообращение, где совершил каминг-аут, чтобы привлечь внимание к ситуации с его молодым человеком - 29-летним Бекзатом Мукашевым, пропавшим в середине июня. Видео быстро набрало просмотры и привлекло внимание активистов.

Совершить публичный каминг-аут в Казахстане - большой риск. Однополые отношения были декриминализованы в Казахстане только в 1998 году.

Арман и Бекзат впервые встретились 8 сентября 2019 года. Бекзату было 28 лет, Арману - 26. На тот момент оба жили в небольшом городе Уральске.

Мукашев учился в Китайском нефтяном университете, и владеет китайским и английским языками. О работе парня известно мало - согласно его словам, он владеет ломбардом.

В свою очередь, Арман Хасанов сочетал основную работу в рекламном агентстве с волонтерством в местном СПИД-центре, в то же время помогая детским домам.

О своих отношениях молодые люди не распространялись - знали немногие.

Что случилось?

Проблемы у Бекзата и Армана начались из-за родителей Мукашева - крупного предпринимателя, руководителя крестьянского хозяйства "Алтын Бидай" Бекболата и его жены Марьям.

Мукашевы не подозревали об ориентации сына и хотели внуков. В октябре 2019-го семья заставила Бекзата жениться на одной из местных девушек. Согласно словам Хасанова "Медузе", Бекзат не состоял в романтических отношениях с ней и с Арманом расставаться не хотел.

Через время после свадьбы оказалось, что у Бекзата ВИЧ. Вскоре он признался семье в своей гомосексуальности.

Бекзат говорил, что сначала родители предлагали посетить "лучших психологов мира", чтобы "стать натуралом". Он отказался, родители прекратили общение. Через время Бекзат написал матери, что хочет развестись и остаться с Арманом. Та показала сообщение отцу, и он приехал к Бекзату домой и избил его.

Молодого человека увезли в больницу на скорой помощи с травмой головы. Оттуда Бекзат втайне от родителей сбежал домой к Арману, а тот отправил его к своим друзьям в Актау.

Оттуда Мукашев написал родителям, чтобы они не искали его, однако начали поступать сообщения с угрозами и чтобы он вернулся.

Бекзат был без документов: удостоверение личности осталось в Уральске. В момент получения удостоверения, у здания Центра обслуживания населения Бекзата силой посадили в автомобиль и увезли обратно. Это было первое похищение.

Второе похищение

В Уральске Бекболат и Марьям Мукашевы поселили Бекзата и его жену у себя дома. На Бекзата морально давили, а Арману звонили с угрозами.

Родители пообещали, что все закончится, когда Бекзат отдаст им все свое имущество и бизнес. Бекзат так и сделал, но ничего не прекратилось.

В декабре 2019-го Бекзат и Марьям Мукашева отправилась в московскую больницу. Родители требовали, чтобы Бекзат обследовался из-за врожденной гидроцефалии. По словам Армана, она никак не мешала самому Бекзату. В свою очередь, родители считали, что она - причина гомосексуальности.

Московские врачи отказались оперировать Мукашева ссылаясь, что операция может сильно навредить ему. Бекзат уехал Уральск и Арман снял новую квартиру к его возвращению.

После возвращения Бекзат решил встретиться со своей женой, чтобы все-таки договориться о разводе, но его поймали и снова увезли.

"В квартире, где мы жили вместе, были запасные ключи от этого дома. Я передал их ему с помощью веревки, и мы смогли сбежать. После мы вернулись домой, к себе в квартиру",

- рассказал "Медузе" Арман.

В середине декабря 2019-го родители в сопровождении человека в гражданском, назвавшегося полицейским снова оказались у квартиры и попытались открыть двери, но они этого не смогли сделать, поскольку им помешал ключ, оставленный в замке. Видео есть в распоряжении "Медузы".

Был вызван участковый и ребят забрали в отделение, чтобы Бекзат написал объяснительную.

В отделении отец Бекзата ударил его. Хасанов и Мукашев поехали в травмпункт, чтобы снять побои, но вслед за ними к зданию приехали родители Бекзата в сопровождении нескольких машин и около 15 человек. Бекзата снова избили и насильно посадили в автомобиль.

После этого похищения Арман обратился за помощью к ЛГБТ-активистам из kok.team. Сооснователь медиа Анатолий Черноусов подтвердил эту информацию "Медузе".

Вместе с Арманом активисты пытались узнать, где находится Бекзат, а также начали писать его родителям, требуя отпустить парня. Те в ответ угрожали судами.

Операция на мозге и побег

Чтобы избавить Бекзата от гомосексуальности родители приводили в дом муллу из мечети, чтобы "изгнать из него джиннов". Также Бекзата отвели к психологу. Мулла сказал, что "джиннов" в Бекзате нет, а психолог - что парень итак здоров.

Родителей это не обрадовало. Тогда они решили избавиться от главной причины гомосексуальности - гидроцефалии. Они пообещали сыну, что отстанут от него после операции. Согласно словам Бекзата, в январе 2020-го ему провели операцию в Нур-Султане. Однако родители снова соврали: в том же городе для Бекзата сняли квартиру и приставили вооруженного охранника.

Арман и Бекзат все равно сбежали из Казахстана - средства им передали активисты из kok.team. В феврале они были в Москве.

"Чтобы вырваться на свободу, Арман и Бекзат постоянно меняли машины, адреса", - рассказал Анатолий Черноусов из kok.team.

К спасению Бекзата подключилась и "Российская ЛГБТ-сеть". Ребятам предложили помощь с выездом в Европу. На время, которое было нужно для подготовки документов, их разместили в московском шелтере. У Бекзата не было с собой заграничного паспорта. 2 марта 2020 года Бекзат в сопровождении социального работника из шелтера отправился в Алма-Ату, чтобы сделать документы.

Вмешалась пандемия

В Казахстане Бекзата по просьбе kok.team встретил один из постоянных читателей этого издания. Он анонимно рассказал "Медузе", что вместе с Бекзатом ездил оформлять документы и передал ему собранные активистами денежные средства.

На следующий день активист, на которого Мукашев написал доверенность, поехал за документами в ЦОН, но там сказали, что паспорта нет, и посоветовали приехать утром. Выяснилось, что паспорт готов, но он не в ЦОН и его не могли выдать из-за того, что Бекзат находится в розыске как без вести пропавший. Все затянулось. 15 марта Бекзата сняли с розыска, паспорт выдали. На следующий день Казахстан закрыл границы из-за коронавируса.

"Нам не хватило ровно одного дня. Мы прятали Бекзата по разным квартирам и просто ждали, когда откроется хоть какая-то лазейка даже не в Россию, а в соседние страны - тот же Бишкек",

- рассказал изданию координатор программы экстренной помощи "Российская ЛГБТ-сеть" Давид Истеев.

Мукашевы искали сына. 12 июня Бекзат записал видеообращение к ним, где попросил оставить его в покое, подчеркнув, что очень любит семью. На следующий день Бекзат пропал после похода в магазин.

Согласно словам адвоката Гульхан Окаповой, которая представляет Армана Хасанова и "Российскую ЛГБТ-сеть" - 13 июня его забрала полиция. Оттуда он ушел с родителями и женой.

Вскоре родственники начали присылать ЛГБТ-активистам и журналистам видео, в которых Бекзат просит не писать о нем и его семье. Предполагается, что все записано под давлением.

Отец Бекзата ответил журналистам, что сын находится в Нур-Султане, а его младшая сестра Лиза сказала, что брат проходит "лечение после операции". Арман Хасанов в беседе с "Медузой" отметил, что Бекзат не жаловался на здоровье.

Одновременно в Instagram появился аккаунт kolya2020.06 На этой странице анонимно выкладывают видео с прогулок Бекзата. Также есть его видеообращение, где он говорит, что проходит реабилитацию и у него все хорошо. Он также просит не публиковать ничего о нем и его семье.

Безымянный аккаунт переименовали в "Бекзат Мукашев. Только факты", там начали публиковаться медицинские заключения Бекзата. Согласно мнению активистов из kok.team, профиль ведет нанятый отцом Бекзата человек.

Связи с самим Бекзатом сейчас нет.

Адвокат Гульхан Окапова рассказала порталу, что родители Бекзата обсуждают организацию видеоконференции с участием самого Бекзата, юристов и независимого эксперта в области прав человека. Окапова надеется, что проблему получится разрешить мирно. В свою очередь, родители заявляют, что они выступают за эту встречу, а против - Бекзат. Адвокат говорит, что семья в целом избрала иную тактику: через юриста они передают, что готовы отпустить Бекзата после открытия границ.