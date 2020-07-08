Снова рисунки. Снова пропаганда гомосексуализма. В России на Юлию Цветкову завели еще одно дело

"На меня завели новое дело. Это, уже третья по счету, административка о "пропаганде". За картинку, выложенную в рамках флешмоба "да выберу". По предыдущей административке проведение экспертизы заняло полгода. По этому говорить о протоколе, суде и штрафе в рамках нового дела пока рано. Может ли это дело не дойти до суда? Сомневаюсь. Мои прогнозы, что копать будут, и накопают все что хотят. Пока это работает именно так", - написала активистка.

В постановлении говорится, что полиция Комсомольска-на-Амуре завела дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Что за "Да, веберу"?

Флешмоб "Да, выберу" был запущен в соцсетях после агитационного ролика, призывавшего отдать свой голос за поправки в Конституцию. В нем пара геев усыновила мальчика из детского дома, а в конце видео прозвучала фраза: "Такую Россию ты выберешь?"

О ролике подробнее мы писали тут.

Пользователи Сети массово начали публиковать свои рисунки со счастливой семьей, продолжив историю счастливым концом.

Вот несколько из рисунков:

Сами знаете какой ролик наверняка многим сегодня испортил настроение, а у меня от основного посыла вообще полный диссонанс, потому что ну

Персонажи-то вполне прикольные и милые? Хз может это вкинет немного позитива вам в ленту (перерисовки проблематик мемов имеют ведь место быть) pic.twitter.com/yo2NtIc39s — Бурбонная чума (@VairedaGhost) June 2, 2020

Нет, не выберу невероятно тупые стереотипы, разжигание ненависти, непонимание и осуждение за то, что кто-то отличается от остальных.#ДаВыберу будущее, где люди уважают и принимают друг друга, как есть, где все ЛЮДИ имеют РАВНЫЕ ПРАВА. pic.twitter.com/G5MkPJe6Of — Robin Hess (@mrrobinhess) June 3, 2020

Другие дела Цветковой

Первое дело: о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". За это девушку оштрафовали на 50 тысяч рублей в декабре прошлого года.

Второе дело: по такой же статье на нее завели на основании материалов, опубликованных с июля по август 2019 года в группе во "ВКонтакте".

Цветкова также обвиняется в распространении порнографии из-за публикаций бодипозитивных рисунков в группе "Монологи вагины" в той же соцсети.

В прошлом месяце девушке было предъявлено обвинение. По этому делу Цветковой грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее в марте этого года ряд публичных персон и знаменитостей записали публичные обращения в защиту девушки. Среди них были Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин. В поддержку активистки также прошли одиночные пикеты.