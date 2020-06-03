"Это что за ад?" В России вышел гомофобный агитационный ролик за поправки в Конституцию

В социальных сетях такой подход подвергли острой критике. Более того, актер Александр Филимоненко, снявшийся в ролике, выступил против поправок, а ЛГБТ-активисты обратились в Следственный комитет, прокуратуру РФ, Роскомнадзор и Google Russia.

Контекст: Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституции, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины.

Видео: Реклама по поправкам в Конституцию РФ

В рекламе сотрудница детского дома радуется тому, что мальчишку усыновили, но вскоре радость сменяет недоумение, ведь мальчика забирает молодая гей-пара. Примечательно, что "новая мама", которую сыграл Филимоненко, предстает с ярким макияжем и тут же предлагает ребенку нарядится в платье. За этим следует главный посыл:

"Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию".

Стоит отметить, что ролик вызвал острую критику в социальных сетях.

"Это одновременно самая нелепая и самая чудовищная реклама, которую я видела. А после "гея на передержке" я думала, меня уже ничем не пронять", - написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

"Это что за ад? Нестыдно? Продолжение прекрасной темы гея на передержке?" - высказалась Ксения Собчак.

"АААА. Официальный ролик к 1 июля: голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей ЗАБЕРУТ К СЕБЕ ДОМОЙ ГЕИ!!" - отметил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

"Что это за лютый п....ц?!? у меня нет слов! испанский стыд!" - написала продюсер Лободы Нателла Крапивина.

"Сегодня появился довольно мерзкий ролик в поддержку предстоящего голосования за поправки к Конституции. Народ опять решили попугать геями. Помните, на прошлых выборах был "гей на передержке"? Теперь пошли дальше. (...)

Тем, кто, глядя на эту рекламу, в ужасе закрывает глаза и думает про себя: "Не дай бог!" - стоит задуматься о том, что вы участвуете в довольно подлом эксперименте. Из-за своих комплексов и предрассудков вы отказываете в счастье другим людям.

В России множество детей воспитывается в "однополых семьях", где есть только мама и бабушка, и это никого не пугает",

- написал российский общественный деятель, журналист и предприниматель Илья Варламов.

По словам снявшегося в роли "мамы" Филимоненко, он не знает имен заказчиков рекламы, но отмечает, что участников видео попросили не давать интервью. Издание Coda обратилось к нему еще до того, как он получил требование о неразглашении информации, поэтому им он прокомментировал, как попал на съемки.

"В шесть утра написала знакомая, предложила - нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: "Почему нет?" Можно попробовать, тем более сейчас кризис. Сегодня уже второй ролик снимаем. Я в этом же амплуа. Это будет серия, но я играю только в двух", - отметил он.