"Это что за ад?" В России вышел гомофобный агитационный ролик за поправки в Конституцию

В России вышел агитационный ролик "Почему поправки к Конституции России - это важно". В нем отображена "Россия 2035 года", и ребенка из детского дома усыновляет семья геев.
В социальных сетях такой подход подвергли острой критике. Более того, актер Александр Филимоненко, снявшийся в ролике, выступил против поправок, а ЛГБТ-активисты обратились в Следственный комитет, прокуратуру РФ, Роскомнадзор и Google Russia.
Контекст:
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам в Конституции, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины.
Видео: Реклама по поправкам в Конституцию РФ
В рекламе сотрудница детского дома радуется тому, что мальчишку усыновили, но вскоре радость сменяет недоумение, ведь мальчика забирает молодая гей-пара. Примечательно, что "новая мама", которую сыграл Филимоненко, предстает с ярким макияжем и тут же предлагает ребенку нарядится в платье. За этим следует главный посыл:
"Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны, голосуй за поправки в Конституцию".
Стоит отметить, что ролик вызвал острую критику в социальных сетях.
"Это одновременно самая нелепая и самая чудовищная реклама, которую я видела. А после "гея на передержке" я думала, меня уже ничем не пронять", - написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.
"Это что за ад? Нестыдно? Продолжение прекрасной темы гея на передержке?" - высказалась Ксения Собчак.
"АААА. Официальный ролик к 1 июля: голосуй за поправки в Конституцию или всех русских детей ЗАБЕРУТ К СЕБЕ ДОМОЙ ГЕИ!!" - отметил издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.
"Что это за лютый п....ц?!? у меня нет слов! испанский стыд!" - написала продюсер Лободы Нателла Крапивина.
"Сегодня появился довольно мерзкий ролик в поддержку предстоящего голосования за поправки к Конституции. Народ опять решили попугать геями. Помните, на прошлых выборах был "гей на передержке"? Теперь пошли дальше. (...)
Тем, кто, глядя на эту рекламу, в ужасе закрывает глаза и думает про себя: "Не дай бог!" - стоит задуматься о том, что вы участвуете в довольно подлом эксперименте. Из-за своих комплексов и предрассудков вы отказываете в счастье другим людям.
В России множество детей воспитывается в "однополых семьях", где есть только мама и бабушка, и это никого не пугает",
- написал российский общественный деятель, журналист и предприниматель Илья Варламов.
По словам снявшегося в роли "мамы" Филимоненко, он не знает имен заказчиков рекламы, но отмечает, что участников видео попросили не давать интервью. Издание Coda обратилось к нему еще до того, как он получил требование о неразглашении информации, поэтому им он прокомментировал, как попал на съемки.
"В шесть утра написала знакомая, предложила - нужно нетрадиционной ориентации парня сыграть. Я говорю: "Почему нет?" Можно попробовать, тем более сейчас кризис. Сегодня уже второй ролик снимаем. Я в этом же амплуа. Это будет серия, но я играю только в двух", - отметил он.
Филимоненко, по его словам, никого обидеть не хотел и не ожидал, что видео станет столь резонансным. "Это всего лишь персонаж, не значит, что это моя позиция", - сказал он. По словам актера, он не знал, в каком ключе создатели представят ролик.
"То есть мы сняли, а то, что написано уже в ролике самом уже накладывали потом, и я не знал об этом", - пояснил он.
В то же время, по его признанию, обидевшись на обман со стороны властей, сам он собирается голосовать против поправок в Конституцию:
"Я вне политики. Но тут меня в парке задержали вчера [за нарушение режима самоизоляции], выписали штраф, я до этого не хотел идти голосовать. Теперь решил, пойду голосовать против поправок! Беспредел, что меня задержали и штраф выписали, обманули - сказали, что просто предупреждение будет. У народа и так сейчас беда с деньгами, а власти еще и штрафуют.
Я пойду голосовать против, чтобы выразить свою позицию. Хотя до этого ни разу не ходил на выборы".
В свою очередь активисты ЛГБТ-группы "Стимул" обратились в Следственный комитет и прокуратуру РФ, отмечая, что данный ролик "возбуждает ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ, унижает достоинство человека, является откровенно дискриминационным по своей сути". Помимо этого активисты попросили Роскомнадзор и Google Russia заблокировать видео.
- "Дождь" пишет, что ролик выпустили РИА ФАН и медиагруппа "Патриот", связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как повар Путина.
- Глава медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук заявил, что ролик направлен не против ЛГБТ-сообщества, а в защиту "института семьи как союза мужчины и женщины".
- Отметим, что среди прочего изменение Конституции РФ позволит Путину еще дважды избираться на президентский срок, руководя страной до 2036 года.
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