В наши дни, чтобы встретить чайку, не обязательно отправляться к морю. Пернатые активнее стали завоевывать пространство Риги, соседями жителей столичных микрорайонов стали городские чайки. В начале июля в социальной сети Facebook стали появляться посты, посвященные этим птицам: кому-то они доставляют дискомфорт своим криком и даже атаками, а кто-то встал на их защиту. Нашествие чаек на город - последствия эволюции или нарушение закона природы? RUS TVNET спросил орнитолога.

Мы привыкли - чайку, морскую птицу, можно встретить, прогуливаясь вдоль залива или на морских просторах, ведь это их привычная среда обитания. Тем не менее в последнее время этих пернатых все чаще можно встретить в городе. Очевидный факт: популяция чаек растет - если в 2013 году в Риге жило около 1000 пар серебристых чаек, то сейчас гнездящихся пар может быть около 1500. Птицы начинают заселять и непривычные населенные пункты, например, второй год чайки гнездятся в Даугавпилсе - городе, далеком от побережья.

Почему чайки массово обжили город?

RUS TVNET задал этот и другие вопросы орнитологу Руслану Матрозису. Специалист рассказал - в начале прошлого века в Латвии чайки гнездились только на больших верховых болотах, на озерах с островами. В Эстонии они начали гнездиться на побережье и островах. В город чайки вошли постепенно, этому способствовало несколько факторов.

"Во-первых, люди стали осушать болота и беспокоить этих птиц. Во-вторых, появилось очень много отходов, люди начали выкидывать много еды; стали появляться свалки, заводы, которые выбрасывают части тел забитых животных, например, коров. Это легкая еда, чайке ее гораздо легче получить", - сказал Матрозис.

Раньше чайкам нужно было искать мертвых рыб, выброшенных на берег моря, они пытались охотиться сами. Чайка не может нырнуть - она ищет еду на поверхности. В шестидесятые годы чайковые стали гнездиться на больших приморских озерах, начали приближаться к человеку, а в конце 80-х - обживать крыши городских домов.

Орнитолог подчеркивает, что Рига - это комфортное место для чаек: поблизости есть побережье, рядом расположен крупнейший в Балтии открытый полигон отходов "Гетлини", куда выкидывают тонны продуктов в день:

"Если вы сейчас поедете на полигон "Гетлини", там будет пять тысяч чаек".

Еще одна из причин появления огромного количества чаек в городской среде - открытые мусорные контейнеры. Если контейнер открыт, если мусор вываливается из него - птицы реагируют моментально.

Люди в желании помочь животным и птицам подкармливают их, тем самым приручая к комфортному существованию рядом с человеком. Матрозис напоминает, что чайки - "нахальные птицы" и не нуждаются в дополнительном корме, они в состоянии найти пищу самостоятельно.

Последняя возможная причина нашествия чаек - высокие крыши. Крыша - это самое безопасное место для птенцов. Если чайка гнездится на земле, птенцы находятся под угрозой, на них могут напасть хищные животные, на крыше же их могут побеспокоить только другие птицы - например, птенца может схватить ястреб.

Много еды, хороший климат (последние семь зим были теплыми) влияют на рост численности чаек.

Как реагируют люди?

Пользователи социальных сетей всполошились. В начале июля в Facebook стали появляться посты, в которых рижане призывают подписать петицию, опубликованную еще в 2017 году. Цель петиции: обратить внимание Рижского самоуправления на рост количества чаек, чтобы начать применять какие-то технические средства отпугивания птиц - звуковые сигналы или движения механизмов, которые будут реагировать на чаек с помощью датчиков. Автор петиции обратился и к жителям Риги, предложив и им подумать над способом усмирения птиц.

Мнения разделились: кто-то настроен радикально, некоторые пользователи пишут, что с чайками нужно разделываться самым безжалостным способом - заняться отстрелом. Есть те, кто смотрит на ситуацию по-другому. Например, Татьяна пишет: "Правительство, перенеся порт и погрузку угля в Болдераю, нарушило гнездование и бытие этих птиц. Нарушило их природное обитание. Зато богатый тихий центр и посольский район живет в более экологических условиях". Кто-то считает, что всему виной человеческий фактор:

"Чайки появились в городе, потому что их стали кормить".

Одновременно многие комментаторы отмечают, что чувствуют себя комфортно и даже привыкли к этим птицам. Более того, они выступают против жестокости по отношению к чайкам - пернатые не виноваты.

Почему чайки не возвращаются в свою среду обитания? Они стали своими?

Неужели чайки, заполонившие город, даже не знают, что их естественная среда обитания - водоемы и побережья? По мнению орнитолога,

"около сорока поколений городских чаек гнездятся именно на крышах, они привыкли к этому месту и далеко не улетают, возвращаясь в места, где родились".

Чайковые начинают гнездиться с четвертого года жизни, при этом доказано, что многие из птиц умирают, даже не дожив до этого возраста, но если из кладки выживает хотя бы один птенец (в кладке может быть до трех-четырех яиц) - прирост, по мнению специалиста, огромный. 1500 тысяч пар - это 3000 птиц в год,

"а в следующем году может быть 4500 птиц, еще через несколько лет - 6000, это прогрессирует".

К тому же, как указал Матрозис, в Риге осталось около 2500 крыш, где в будущем могли бы гнездоваться чайки.

Приносят ли чайки пользу городу?

Орнитолог считает, что они помогают. Чайки, по мнению специалиста, - санитары города, могут питаться едой, выброшенной на улицу,

"они действительно очищают город от того, что выкидывает человек".

В противном случае продукты бы гнили, на улицах появились бы мыши и крысы, а крысы переносят опасные для человека болезни - укус крысы может привести к летальному исходу.

Что может сделать человек? Может ли помочь самоуправление?

Ситуацию изменить сложно, потребуются и время, и финансы. У Латвии, по мнению специалиста, нет опыта уменьшения количества птиц; "теоретически, нужно в один момент на всех крышах уничтожить все кладки, но чайки позже отложат вторую. (...) В городе стрелять нельзя, можно только собирать кладки - начнутся зеленые движения, ведь в Европе такого нет, соответственно - нет легкого решения ситуации", - говорит Матрозис. Если удастся перекрыть полигоны отходов, останутся контейнеры, которые часто стоят открытые. Чайки найдут чем питаться - процесс их изгнания из города может быть очень медленным. Возможно, нужно менять мышление и привычки, чтобы чайкам было менее комфортно среди людей.

"Бороться с этим сложно, это дорогостоящий процесс. 40 лет заняло, чтобы численность чаек возросла, еще нужно сорок, чтобы она снизилась", - резюмирует орнитолог.