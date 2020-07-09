5 самых актуальных вариантов яркого летнего педикюра

Вместо наскучившей нюдовой палитры можно попробовать яркие оригинальные варианты, которые не отличаются универсальностью, зато непременно станут интересным акцентом в сочетании с подходящим образом, пишет Harper's Bazaar и предлагает 5 самых актуальных вариантов для вдохновения.

Френч

Френч медленно, но уверенно возвращается, правда, в обновленном варианте - цветном. Это может быть один оттенок или несколько - свой для каждого пальца. В отличие от полноценного разноцветного покрытия такой педикюр не будет смотреться пестро, но при этом станет яркой деталью в образе и точно поднимет настроение.

Небесный оттенок

Голубой - не самый привычный выбор для педикюра, но в этом сезоне небесный цвет полюбился многим фэшиониста. Эффектнее всего он будет смотреться в сочетании с обувью на контрасте - к примеру, с розовыми босоножками.

Неон

Этим летом неоновые оттенки - одни из самых актуальных. Ярче всего они выделяются на фоне шоколадного загара. Для дополнительного эффекта можно сделать и маникюр, и педикюр в неоновых тонах.

Живопись

Это сложный вариант педикюра для почитателей искусства. Он потребует профессионализма мастера и много времени, но, поверьте, результат того стоит - такой педикюр удивит всех!

Цветы

Цветочный принт в одежде в этом сезоне завоевал сердца модниц по всему миру. Так почему бы не перенести его и на ногти? Один большой или несколько маленьких цветочков на светлом фоне - и идеальный летний педикюр готов!