Посетивший конгресс ЛФФ Гиргенс поделился результатами теста на Covid-19

Премьер-министр Кишьянис Кариньш на заседании правительства сообщил, что Гиргенс на данный момент находится в самоизоляции и его замещает министр экономики Янис Витенбергс.

Сам Гиргенс сообщил агентству LETA, что с 3 июля, когда он побывал на конгрессе Латвийской футбольной федерации, находится в отпуске. Как только стало известно, что один из участников конгресса был инфицирован Covid-19, министр перестал посещать общественные места и подал заявку на проведение анализа.

"Результат теста отрицателен, поэтому самоизоляции нет и со здоровьем все в порядке",

- заявил министр агентству LETA после получения результатов.

На работу он планирует вернуться 10 августа, однако в случае необходимости готов подключиться к работе.