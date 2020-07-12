"Выгляжу "дешмански": Дакота рассказала о скандале с Рудковской из-за сумочек Louis Vuitton

Певица Рита Дакота в своем Instagram рассказала, что ее заставили удалить пост с розыгрышем сумок Louis Vuitton, который организовала Яна Рудковская.

По словам Дакоты, ее пригласили участвовать в розыгрыше сумок Louis Vuitton. Дакота вместе с другим блогером сделала снимки для розыгрыша в специальном "апартаменте" бутика Louis Vuitton. После публикации поста, она получила "настоятельную рекомендацию" удалить его. Оказалось, что вход в это закрытое место разрешен только VIP клиентам бренда.

"В Париже жуткий скандал из-за этого...Там кого-то из-за меня уволят", - пишет Дакота.

После этого певица получила звонок от Яны Рудковской, которая оказалась организатором конкурса. Продюсер заявила, что не понимает, как Дакота стала участником этого розыгрыша.

"Она недоумевает "как я туда попала"...У нее из-за меня проблемы, ей "звонит Париж", а меня там никто не знает вообще и далее потоком высокомерного хамства несколько минут к ряду "доходчиво объясняет", почему я, "раздавая подписчикам сумочки Луи", снижаю градус компании и выгляжу "дешмански", -рассказывает певица.

Яна Рудковская отправила голосовое сообщение порталу Super, в котором рассказала, что не против участия Риты Дакоты в розыгрыше, просто ее об этом не предупредили. Также ей не понравилась формулировка из Instagram Дакоты: "Раздаем Louis Vuitton".

"Когда после запуска акции мне люди пишут: вы раздаете сумочки Louis Vuitton, это снижает градус и уровень этой истории.

"Раздаем Louis Vuitton" - вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания.

Я не против, чтобы вы были в круге, но я против такой подачи, формулировки, это принижает статус акции, имиджа бренда, к которому я отношусь с большим уважением", - рассказывает Рудковская.

Реагируя на разразившийся скандал, Рита Дакота опубликовала еще один пост, в котором выступила резко против самого понятия V.I.P.:

"Не нравится. Потому что, коли есть в мире какие-то "очень важные персоны", автоматом означает, что есть и "очень неважные". А я с этим не согласна".

Также певица добавила, что Рудковская пока перед ней не извинилась, но Рита уже заранее готова принять ее извинение:

"Я извиняю Вас, Яна. Уверена, Вы хороший человек, просто со своими страхами и болячками".

Стоит отметить, что сумочки французского бренда Louis Vuitton уже давно являются культовыми в мире моды. Новые коллекции бренда всегда вызывают ажиотаж у знаменитостей, которые следят за модными тенденциями.