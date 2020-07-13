Присутствие США в регионе: в Латвию прибудет десяток вертолетов Black Hawk

С понедельника, 13 июля, до 20 июля для продолжения операции Atlantic Resolve в Латвию прибудет около десяти вертолетов Black Hawk, чтобы содействовать региональной безопасности и продемонстрировать присутствие США в регионе, сообщили агентству LETA в отделе прессы Минобороны.
В целом на военных базах в Латвии, Германии и Польше будет размещено около 60 вертолетов Black Hawk.
Военнослужащие 101-й боевой авиационной бригады армии США будут размещены на авиационной базе в Лиелварде и вместе с Национальными вооруженными силами и боевой группой расширенного присутствия НАТО будут проводить тренировочные занятия и участвовать в учениях.
Планируется, что подразделение будет находиться в Латвии девять месяцев.
США начали операцию Atlantic Resolve"после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель - продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.
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