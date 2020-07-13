Ринкевич: Нарушивших 14-дневную самоизоляцию следует лишать ВНЖ или визы

В постах в социальных сетях министр также высказался, что следует определить мораторий на оформление или продление ВНЖ до тех пор, пока Covid-19 в соответствующей стране не будет отвечать критериям ЕС, а именно - 16 случаям на 100 000 жителей в течение двух недель.

Помимо этого у прибывающих из третьих стран необходимо обязательно требовать подтверждение о соблюдении всех эпидемиологических требований, добавляя, что за нарушением последует денежный штраф и аннулирование ВНЖ или визы.

Ринкевич подчеркнул, что эти предложения соразмерны. Он призовет министров обсудить их на заседании уже во вторник, 14 июля.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что Министерство иностранных дел и Министерство сообщения должны предложить более строгие ограничения на въезд людей из стран "красного" списка.

В "красный" список включены государства ЕС и другие страны Европы, где заболеваемость Covid-19 превышает 25 случаев на 100 000 населения, в том числе Россия и Беларусь.

По словам Винькеле, вопрос об ограничениях для представителей этих стран не входит в компетенцию Министерства здравоохранения, и решать его должны МИД и Минсообщения. Также свою роль в контроле над ограничениями должно играть МВД. Ограничения должны относиться к выдаче виз и использованию ВНЖ.

Минздрав со своей стороны не предложит новых ограничений, поскольку новые очаги заболевания не выявлены. Также планируется разрешить более свободное посещение плавательных бассейнов.