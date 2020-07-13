"Нужно знать каждого въезжающего". Коалиция поддержала ужесточение контроля на границах

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Премьер выразил обеспокоенность по поводу негативного влияния новой вспышки Covid-19 на экономику страны, поэтому партнеры по коалиции обсудили одну из главных причин быстрого распространения вируса, а именно - людей, въезжающих в Латвию, и их понимание требований эпидемиологической безопасности страны.

Кариньш отметил, что речь шла о возможности укрепления внешних границ Латвии, чтобы идентифицировать всех людей, въезжающих в страну.

Премьер-министр указал на проблему, связанную с обменом информацией между странами Балтии.

В настоящее время нет конкретных мер, как контролировать людей, которые въезжают на территорию Латвии. Кариньш сообщил, что решения будут предложены на заседании правительства 14 июля.

В то же время премьер-министр указал на два возможных решения, а именно: соседние страны предоставляют информацию о ситуации на своих внутренних границах или на границах Европейского союза возобновляется анкетирование.

"Нам нужно знать информацию о каждом въезжающем в страну", - подчеркнул Кариньш.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сказал, что приезжающим из третьих стран, то есть из стран вне ЕС, при нарушении 14-дневного режима самоизоляции следовало бы аннулировать вид на жительство или визу.

Депутат Даниэль Павлютс также отметил, что в настоящее время основной риск распространения Covid-19 представляют люди, въезжающие в Латвию из-за рубежа, поэтому идея усиления пограничного и полицейского контроля заслуживает поддержки.

Председатель фракции KPV LV в Сейме Атис Закатистов подчеркнул, что главной задачей является понимание влияния Covid-19 на экономику. Поскольку Covid-19 обычно приходит "извне", нельзя допускать, чтобы люди, приезжающие в Латвию, врали и избегали самоизоляции, подчеркнул политик.