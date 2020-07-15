В Эстонии смягчают ограничения на проведение публичных мероприятий

Если до этого в публичных мероприятиях, которые проводятся в помещениях, могли участвовать до 500 человек, то теперь их количество увеличено до 1500 человек.

В свою очередь на мероприятия на открытом воздухе, в которых могли участвовать до 1000 человек, с 15 июля разрешено собирать до 2000 человек.

"В то же время и впредь необходимо соблюдать условие 50%-ного заполнения и требование рассеивания. При этом последнее требование касается не только тех, кто участвует непосредственно в мероприятии, но и людей у входов и выходов, а также в туалетах", - напомнил на пресс-конференции в четверг премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Правительство отмечает, что устроители публичных мероприятий каждый раз будут должны консультироваться с департаментом здоровья.

"Мы должны считаться с тем, что вирус никуда не делся", - сказал Ратас, подчеркнув важность сохранения достигнутых Эстонией успехов в предотвращении масштабной эпидемии в стране во время первой волны пандемии.