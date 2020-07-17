Признаки, свидетельствующие о нехватке воды в организме

С началом жаркой погоды и даже зноя для полноценного функционирования организма жизненно важно ежедневно потребляемое количество воды. При потере всего 1-2% жидкости в организме возможна дегидратация, или обезвоживание, что вызовет неблагоприятные последствия для организма человека.
О том, что свидетельствует о нехватке воды в организме, рассказывает Good House.
- Сухость во рту и потрескавшиеся губы - это явный признак, так как слизистые реагируют на обезвоживание первыми.
- Частые головные боли - с утра или вечером: боль не очень сильная (чтобы принимать обезболивающее), но и не такая уж незаметная.
- Частое низкое давление, а при резком подъеме, например, с кровати - в глазах темнеет.
- Темные круги и отеки под глазами: это значит, что организм перешел в режим сохранения воды.
- Сухая и недостаточно эластичная кожа: если собрать на предплечье в скадку и отпустить - еще несколько секунд будут видны морщинки.
- Вы часто моргаете, жмуритесь и трете глаза. Все потому, что они тоже пересохли.
- Вы мало потеете, вам редко нужен дезодорант. Радоваться рано: это значит, что организм вам кричит о том, что потеть ему особенно нечем.
- Вы плохо соображаете, даже выполняя рутинную работу. Снижение уровня гидратации влечет за собой снижение умственных способностей.
- Вы быстро устаете и ощущаете утомление и желание полежать, часто вялы и сонливы.
- У вас хрустят суставы, а значит - в суставной сумке не хватает жидкости.
- Даже при малых физических нагрузках у вас бывают мышечные спазмы.
Что еще свидетельствует о нехватке воды в организме?
Ошибочным является мнение, что о нехватке воды в организме свидетельствует жажда. Она возникает только тогда, когда уже началась дегидратация. О недостатке воды в организме сигнализируют также изменение настроения и медленная реакция, сухость носовой полости, моча темного цвета, слабость и усталость, сухие или потрескавшиеся губы и головная боль.
Одним из самых важных сигналов о дегидратации является и голод. Если забыли попить воды, то может возникнуть обманчивое ощущение, что хочется есть. В таких случаях чаще всего хочется сладостей или мучных изделий, поэтому, прежде чем откликнуться на искушение, рекомендуется выпить стакан воды, и, возможно, голод отступит.
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