Признаки, свидетельствующие о нехватке воды в организме

О том, что свидетельствует о нехватке воды в организме, рассказывает Good House.

Сухость во рту и потрескавшиеся губы - это явный признак, так как слизистые реагируют на обезвоживание первыми.

Частые головные боли - с утра или вечером: боль не очень сильная (чтобы принимать обезболивающее), но и не такая уж незаметная.

Частое низкое давление, а при резком подъеме, например, с кровати - в глазах темнеет.

Темные круги и отеки под глазами: это значит, что организм перешел в режим сохранения воды.

Сухая и недостаточно эластичная кожа: если собрать на предплечье в скадку и отпустить - еще несколько секунд будут видны морщинки.

Вы часто моргаете, жмуритесь и трете глаза. Все потому, что они тоже пересохли.

Вы мало потеете, вам редко нужен дезодорант. Радоваться рано: это значит, что организм вам кричит о том, что потеть ему особенно нечем.

Вы плохо соображаете, даже выполняя рутинную работу. Снижение уровня гидратации влечет за собой снижение умственных способностей.

Вы быстро устаете и ощущаете утомление и желание полежать, часто вялы и сонливы.

У вас хрустят суставы, а значит - в суставной сумке не хватает жидкости.

Даже при малых физических нагрузках у вас бывают мышечные спазмы.

Что еще свидетельствует о нехватке воды в организме?

Ошибочным является мнение, что о нехватке воды в организме свидетельствует жажда. Она возникает только тогда, когда уже началась дегидратация. О недостатке воды в организме сигнализируют также изменение настроения и медленная реакция, сухость носовой полости, моча темного цвета, слабость и усталость, сухие или потрескавшиеся губы и головная боль.

Одним из самых важных сигналов о дегидратации является и голод. Если забыли попить воды, то может возникнуть обманчивое ощущение, что хочется есть. В таких случаях чаще всего хочется сладостей или мучных изделий, поэтому, прежде чем откликнуться на искушение, рекомендуется выпить стакан воды, и, возможно, голод отступит.