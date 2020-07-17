Вы замечали, как каждое лето на городских улицах появляются все новые способы ушататься? Сперва это были сегвеи, потом гироскутеры, затем электросамокаты... В этом сезоне - скутеры. Видели это голубое переходное звено эволюции между велосипедом и мотоциклом?

Если электросамокаты хотя бы ездили в основном по тротуарам, то скутеры уже захватывают дороги и шоссе. Похоже, главный спонсор их производителей - это травмпункт. Ну, или бюро ритуальных услуг.

Слышали, что с этой недели улица Тербатас станет полностью пешеходной на целый месяц? Помнится, что полгода назад в качестве эксперимента такое делали, но только на день. Надеемся, что такие же позитивные изменения коснутся и подземных переходов у "Ориго" - сначала их закопают на день, а потом и насовсем.

Кстати, на этой неделе в Латвии проходил неофициальный чемпионат по КНБ. Хоть это и звучит как новомодное единоборство, на самом деле это аббревиатура для "Камень-Ножницы-Бумага". Мы прямо представляем себе сцену из старого вестерна, где два героя с прищуром смотрят друг другу в глаза, между ними прокатывается "перекати-поле", а вдалеке раздается крик ястреба...

Зато на таких мероприятиях хорошо видно фрезеровщиков - чем реже он показывает бумагу, тем больший у него опыт работы.

Самая странная новость за последнее время звучит так: вооруженный рогом мужчина пытался отобрать у прохожего сигареты и колбасу. Ну вот, а после этого говорят, что единорогов не существует. Нам сразу представилась любовная драма, где мужчина с рогами пытался вызвать на дуэль на колбасах своего обидчика "Сейчас ты отведаешь моей баварской, негодяй!". Вот такой он, современный Отелло.

Ну а мы, отдел маркетинга и инстинкта самосохранения Balticom, всякими скутерами и самокатами не пользуемся. Нет, не потому что нам жалко медицинской страховки. А просто потому, что каждый раз, когда мы подходим к одной из этих штуковин - у нее то батарея садится, то бензин заканчивается. Иногда она даже жалобно падает на бок, изображая припадок. Видимо, чует, что в этой схватке выживет только один из нас… а учитывая, как плотненько мы питаемся - у шайтан-машины шансов вообще нет. Поэтому долго вам еще читать про Rīgas satiksme и 3-й автобус.

А на чем передвигаетесь вы?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и инстинкта самосохранения Balticom. Хотите высказаться? Пишите!