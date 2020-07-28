Королева красоты Анастасия: рискнуть отправиться из Риги на подиумы Милана и не прогадать
С того момента, как я повстречала эту скромную девушку, прошло около восьми лет. Сейчас Анастасия Алексеевская - успешная модель, которая в свои 25 успела побывать в таких странах, как Италия, Франция, Китай, Корея, Турция, Вьетнам, Таиланд, и этот список только растет.
"Моя жизнь изменилась кардинально", - рассказывает Анастасия.
"За это время я успела поработать в офисе в Москве, почти получить высшее образование, начать бизнес и, конечно же, освоить модельную работу", - смеясь перечисляет она.
Эта рыжеволосая красавица часто представляет Латвию на международных конкурсах красоты. Практически всегда успешно!
"Из того, что так сразу вспоминаю - второе место на конкурсе Miss World University; получила титул The Best Model 2018 на конкурсе Supertalent; вошла в топ-6 из 60 стран на конкурсе Miss World University 2019; заняла 3-е место на Miss Summer, кажется, в 2017 году", - перечисляет она.
Это далеко не все титулы и награды Анастасии. На самом деле их гораздо больше. Но модель утверждает, что остальные можно не называть - "они не такие престижные"
"В модельный бизнес я попала необычным способом. Перед тем как начала зарабатывать, я отучилась в модельной школе Gints Bude, после меня пригласили поработать в модельное агентство Terri. И в итоге я оказалась в агентстве Inga Raduga Model Management, с которым сотрудничаю до сих пор. Хотелось бы поблагодарить все агентства, которые что-то вложили в меня", - отмечает Анастасия.
Модель не скрывает, что ее мама сначала не одобряла ее занятие и отказывалась отпускать работать за границу:
"Она боялась, что со мной может что-то случиться. Однако стоит отметить, что предложения мне поступали уже с 16 лет. Но приняла я их, будучи уже совершеннолетней. После того как я закончила работу в Москве, вернулась в Ригу, вот тогда и поступило предложение о контракте в Милане от владелицы модельного агентства Inga Raduga. Так как мне было уже 19, я сама принимала решения. Таким образом, я впервые уехала по контракту в Милан".
- А что самое сложное в работе модели?
- Самое сложное в модельной работе - это всегда держать себя в форме (для меня это, наверное, главный момент, так как я люблю вкусно поесть). Также хотелось бы отметить, что модель - она постоянно на чемоданах.
Никогда не забуду одну из поездок, это было примерно так: Рига - Мальта - Милан - Пекин - Цзинань - Пекин - Милан - Париж - Швейцария - Париж - Милан - Рига. Путешествовать, безусловно, здорово, но разбирать и собирать чемоданы - не очень.
Также сложно удержать романтические отношения, так как не каждый молодой человек согласится на такое. Стоит отметить, что сложно совмещать с учебой. Я параллельно с модельным бизнесом получаю высшее образование - оканчиваю учебу по специальности "бизнес-психология" в RISEBA. Иногда бывает сложно успеть пройти весь материал, сдать все работы и написать еще курсовую, но педагоги мне часто идут навстречу и разрешают сдать чуть позже, за что им спасибо.
- А самое лучшее?
- Самое лучшие это, конечно, путешествия. Именно они дают возможность изучить другую культуру и посмотреть на прекрасные пейзажи. Также для меня очень ценен опыт, связанный с общением с людьми. Во время поездок ты можешь встретить людей из разных уголков мира. У меня, например, есть знакомые почти в каждой части света. Я знаю, если приеду к ним в страну, они окажут мне приятный прием. Для меня очень ценно общение с успешными людьми, мне нравится слушать их истории, их рассказы о трудностях и о том, как они с ними справлялись. Так сказать, мотаю на ус, так как у самой сейчас появился бизнес, который я делаю со своим любимым человеком, и новый проект box of love - коробочки для девушек/женщин.
- Тебе больше нравится работать на подиуме или позировать на фотосессиях?
- Ой, сложный вопрос, так как когда ты любишь дело, которым ты занимаешься, тебе нравится делать все.
Подиум я люблю, конечно, но у меня его не так много в столицах моды, даже учитывая то, что дефиле у меня хорошее - все потому, что рост 175. Для подиумной модели в столицах моды это маленький рост. Однако я все равно умудряюсь работать на подиуме. Что касается фотосессий, то это моя страсть. Очень люблю работать на камеру, особенно на видео.
- Есть ли какой-то секрет в позировании?
- Да, чувствовать себя свободным перед камерой. Работая перед камерой, я чувствую себя как рыба в воде. Также важно знать свое тело и уметь им управлять. Очень важно найти контакт с фотографом - так работа улучшится в сто раз.
- Удалось ли тебе поработать с какими-то известными людьми из этой индустрии?
- Да, удалось. С такими, как Ermanno Scervino, Bluemarine, Zanellato, D.exterior, Alberto Feretti, Luisa Beccaria, Simone Marulli, Esposa, Pardens и другие. Делала компейн для Loreal, Kemon, Alterego, Pardens, Esposa, Simone Marulli и других. Была ногами для компании Le Silla. Иногда принимала участие в телевизионных проектах и клипах.
- Есть ли у тебя свои кумиры в фэшн-индустрии?
- Я не могу сказать, что у меня есть кумиры. Я придерживаюсь того, что все по-своему хороши, и мне хотелось бы от каждого брать все самое лучшее.
- Принимала ли ты участие в Riga Fashion Week?
- Да. Я принимала участие тогда, когда совпадало время пребывания в Риге между контрактами. Я участвовала в показах таких брендов, как Public, Anna Led, Bulichev, Caterina Moro, Selina Keer, Zefyras, Cinnamon concept, Narciss, и других.
- Отличаются ли показы в Риге от показов в других европейских городах?
- Безусловно. В каждом городе они организуются по-своему. Например, в Милане это все происходит побыстрее, чем в Риге. Но, стоит отдать должное, Латвия старается поднять свой уровень, что очень похвально. С каждым годом показы в Риге становятся все лучше и лучше.
"Моя жизнь - это движение, я стараюсь постоянно идти только вперед", - утверждает красавица.
Она любит открывать для себя новые сферы.
"Например, я отыграла в профессиональный волейбол 12 лет, была капитаном своей команды и окончила спортивную школу. Был период, когда я окончила киношколу, и сейчас хочу снова податься в актрисы, так как обожаю работать на камеру. В последний год я начала увлекаться йогой (студия Shivanni Yoga Iyengar), что помогает мне поддерживать организм в хорошем состоянии", - говорит Анастасия.
Она объясняет, что если кто-то хочет стать моделью, то надо отдавать себе отчет в том, что придется много работать.
"Конечно, стать моделью не так просто, нужно стараться, работать над собой, быть пробивной. Иногда бывает, что не хватает каких-то данных, но это не повод расстраиваться", - уверяет девушка.
Рост - это не преграда, самое главное - это харизма и любовь к себе!
"Я тоже невысокая, но моя харизма заменяет мой рост. Главное - быть уверенной в себе, любить себя и делиться своей красотой и внутренним миром с другими. Тогда, возможно, именно тебя заметят и ты окажешься на обложке журнала", - подытоживает Анастасия.
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