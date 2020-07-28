Королева красоты Анастасия: рискнуть отправиться из Риги на подиумы Милана и не прогадать

Также сложно удержать романтические отношения, так как не каждый молодой человек согласится на такое. Стоит отметить, что сложно совмещать с учебой. Я параллельно с модельным бизнесом получаю высшее образование - оканчиваю учебу по специальности "бизнес-психология" в RISEBA. Иногда бывает сложно успеть пройти весь материал, сдать все работы и написать еще курсовую, но педагоги мне часто идут навстречу и разрешают сдать чуть позже, за что им спасибо.

- А самое лучшее?

- Самое лучшие это, конечно, путешествия. Именно они дают возможность изучить другую культуру и посмотреть на прекрасные пейзажи. Также для меня очень ценен опыт, связанный с общением с людьми. Во время поездок ты можешь встретить людей из разных уголков мира. У меня, например, есть знакомые почти в каждой части света. Я знаю, если приеду к ним в страну, они окажут мне приятный прием. Для меня очень ценно общение с успешными людьми, мне нравится слушать их истории, их рассказы о трудностях и о том, как они с ними справлялись. Так сказать, мотаю на ус, так как у самой сейчас появился бизнес, который я делаю со своим любимым человеком, и новый проект box of love - коробочки для девушек/женщин.

- Тебе больше нравится работать на подиуме или позировать на фотосессиях?

- Ой, сложный вопрос, так как когда ты любишь дело, которым ты занимаешься, тебе нравится делать все.

Подиум я люблю, конечно, но у меня его не так много в столицах моды, даже учитывая то, что дефиле у меня хорошее - все потому, что рост 175. Для подиумной модели в столицах моды это маленький рост. Однако я все равно умудряюсь работать на подиуме. Что касается фотосессий, то это моя страсть. Очень люблю работать на камеру, особенно на видео.

- Есть ли какой-то секрет в позировании?

- Да, чувствовать себя свободным перед камерой. Работая перед камерой, я чувствую себя как рыба в воде. Также важно знать свое тело и уметь им управлять. Очень важно найти контакт с фотографом - так работа улучшится в сто раз.

- Удалось ли тебе поработать с какими-то известными людьми из этой индустрии?

- Да, удалось. С такими, как Ermanno Scervino, Bluemarine, Zanellato, D.exterior, Alberto Feretti, Luisa Beccaria, Simone Marulli, Esposa, Pardens и другие. Делала компейн для Loreal, Kemon, Alterego, Pardens, Esposa, Simone Marulli и других. Была ногами для компании Le Silla. Иногда принимала участие в телевизионных проектах и клипах.