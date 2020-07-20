Сменила подгузник за 53 евро: личный негативный опыт с парковкой в Старой Риге

ФОТО: Кадр из видео

Линда высадила сына на улице Тиргоню и тут же хотела ехать домой, но дочь, не достигшая еще двух лет, неожиданно справила свою естественную нужду так, что запачкалась не только сама, но и ее кресло. Дорога до дома занимает около 40 минут, поэтому мама решила тут же сменить подгузник и хоть немного почистить кресло. Она пересела назад к дочери и принялась за дело.

Вскоре к ней подошел контролер Rīgas satiksme, показав на часах, что Линде пора ехать. Женщина открыла окно, сообщила, что сейчас уедет, и показала, что меняет подгузник. Вскоре сотрудник вернулся к автомобилю - он отчетливо видел, что делает Линда и по какой причине она не уезжает.

"Он видел моего голого ребенка, салфетки, подгузники. Я сказала, что почищу ребенка и уеду. Он ничего не ответил.

Сфотографировал и оставил квитанцию о штрафе. Сумма - 53 евро. Я не сидела в кафе, я меняла подгузник. Он сказал, что бесплатно можно стоять 5 минут, а я стою дольше.

Получается, если человеку стало плохо с сердцем, он остановился, надо тут же платить за стоянку и только после этого искать помощь?" - задается вопросом Линда.

Больше всего ее расстраивает, что в контролере не было ни грамма человечности.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что компания не допускает каких-либо поблажек и за стоянку платить должны все.

"Машина там находилась по меньшей мере пять, а может, и все 10-15 минут. Эти пять минут проверяет контролер. Сначала он должен предупредить, что выпишет счет. Если контролер зафиксировал нарушение, у него нет права отпустить водителя. В противном случае одного отпустят, другого нет - в каком из них причина будет оправданной, чтобы не штрафовать?" - говорит Барташевича-Фелдмане.

В 2018 году доход за использование парковок в столице превысил 13 млн евро, в прошлом году он приблизился к отметке в 14 млн евро.

Как отмечено в выписанном штрафе, контролер зафиксировал, что машина пробыла на парковке девять минут - получается, на четыре минуты дольше разрешенного.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке