Пару из Швеции и Норвегии разлучила пандемия, но они все равно нашли способ сыграть свадьбу

Для настоящей любви не существует препятствий. Пара из Скандинавии - тому доказательство! Об этом рассказывают "Медуза" и Esquire.
Александр Клерн и Камилла Эйрюд уже распланировали свою свадьбу, как тут вмешалась пандемия. Жених из Швеции, невеста из Норвегии, границы между странами закрыты. Переносить церемонию ребята не стали, устроив, как пишет "Медуза", трансграничную свадьбу.
The pandemic has complicated the lives of many people, but one #Nordic couple showed that love conquers all with a #Norway-#Sweden border wedding. My story for @BBCMonitoring https://t.co/Mmx2EZOz3h— Ilgin Karlidag (@ilginkarl) July 21, 2020
Молодожены с одной стороны границы, часть гостей - с другой.
Согласно словам невесты, провести свадьбу так было именно ее предложение, правда - в шутку. Идею подхватили родственники и близкие. Жених же честно признался, что не думал, что кто-то из гостей придет на церемонию, ведь до места ее проведения нужно было долго идти через лес. Однако гостей пришло даже больше, чем планировалось. Кроме того, на церемонии были двое полицейских, которые следили за тем, чтобы граница все-таки не нарушалась.
Pair got married in the wilderness on the Norwegian-Swedish border due to covid travel restrictions, Swedish groom's family on the other side of the border.https://t.co/BYaNeGY2je pic.twitter.com/60sfavFPe6— Nordic News (@Nordic_News) July 12, 2020
"Все, что мы хотели - пожениться", - отметили молодожены. После свадьбы все равно пришлось разойтись в разные стороны, так как граница пока закрыта.
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