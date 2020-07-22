Пару из Швеции и Норвегии разлучила пандемия, но они все равно нашли способ сыграть свадьбу

Александр Клерн и Камилла Эйрюд уже распланировали свою свадьбу, как тут вмешалась пандемия. Жених из Швеции, невеста из Норвегии, границы между странами закрыты. Переносить церемонию ребята не стали, устроив, как пишет "Медуза", трансграничную свадьбу.

Согласно словам невесты, провести свадьбу так было именно ее предложение, правда - в шутку. Идею подхватили родственники и близкие. Жених же честно признался, что не думал, что кто-то из гостей придет на церемонию, ведь до места ее проведения нужно было долго идти через лес. Однако гостей пришло даже больше, чем планировалось. Кроме того, на церемонии были двое полицейских, которые следили за тем, чтобы граница все-таки не нарушалась.