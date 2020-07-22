Ср, 22.07.2020
Можно, конечно, заниматься и в трениках, но родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо выглядели и были похожи на фигуристов, а не на боксеров. Тренер Екатерина Платонова
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Жизнь
  • Пару из Швеции и Норвегии разлучила пандемия, но они все равно нашли способ сыграть свадьбу

Пару из Швеции и Норвегии разлучила пандемия, но они все равно нашли способ сыграть свадьбу

ФОТО: twitter.com/Nordic_News/

Для настоящей любви не существует препятствий. Пара из Скандинавии - тому доказательство! Об этом рассказывают "Медуза" и Esquire. 

Александр Клерн и Камилла Эйрюд уже распланировали свою свадьбу, как тут вмешалась пандемия. Жених из Швеции, невеста из Норвегии, границы между странами закрыты. Переносить церемонию ребята не стали, устроив, как пишет "Медуза", трансграничную свадьбу.

Молодожены с одной стороны границы, часть гостей - с другой.

Согласно словам невесты, провести свадьбу так было именно ее предложение, правда - в шутку. Идею подхватили родственники и близкие. Жених же честно признался, что не думал, что кто-то из гостей придет на церемонию, ведь до места ее проведения нужно было долго идти через лес. Однако гостей пришло даже больше, чем планировалось. Кроме того, на церемонии были двое полицейских, которые следили за тем, чтобы граница все-таки не нарушалась.

"Все, что мы хотели - пожениться", - отметили молодожены. После свадьбы все равно пришлось разойтись в разные стороны, так как граница пока закрыта.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ