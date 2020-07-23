Мальчик, пропавший с детской площадки в Зиепниеккалнсе, найден живым и здоровым

Полиция поблагодарила всех за отзывчивость и помощь.

Напомним, полиция искала пропавшего Габриэля, которого до пропажи последний раз видели около 20:00 в среду, 22 июля, на детской площадке в Риге, на улице Тадайкю.

Мальчик был одет в светло-синие брюки, серую кофту с длинными рукавами, черную кепку с козырьком (на кепке изображение из фильма "Звездные войны"), черные кроссовки Nike. У мальчика с собой был самокат с надписью Hudora.

На шее у Габриэля висела связка ключей от квартиры.

Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Gabriēlu Greiškānu. Zēns... Опубликовано Valsts policija Среда, 22 июля 2020 г.