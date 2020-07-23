Мальчик, пропавший с детской площадки в Зиепниеккалнсе, найден живым и здоровым

Пропавший вечером в среду в районе Зиепниеккалнса мальчик 2012 года рождения найден живым и здоровым, сообщает Госполиция.
Полиция поблагодарила всех за отзывчивость и помощь.
Напомним, полиция искала пропавшего Габриэля, которого до пропажи последний раз видели около 20:00 в среду, 22 июля, на детской площадке в Риге, на улице Тадайкю.
Мальчик был одет в светло-синие брюки, серую кофту с длинными рукавами, черную кепку с козырьком (на кепке изображение из фильма "Звездные войны"), черные кроссовки Nike. У мальчика с собой был самокат с надписью Hudora.
На шее у Габриэля висела связка ключей от квартиры.
Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Gabriēlu Greiškānu. Zēns...Опубликовано Valsts policija Среда, 22 июля 2020 г.
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