Николай Дроздов специально приоделся в Gucci, чтобы рассказать о травах. Узнали на видео Гудкова?

83-летний Дроздов предстал перед зрителями в галстуке и кедах от Gucci.

В своей уже традиционной манере он рассказал о применении валерианы, календулы и других лекарственных растений.

Телеведущий не только порассуждал о пользе трав, но и привел некоторые интересные факты о них.

Примечательно, что комик и шоумен Александр Гудков тоже есть в этом ролике. Он выступает в образе дачного модника.

Гудков тоже облачен в Gucci и ухаживает за садом.

Николай Николаевич Дроздов - легенда советского телевидения, ученый, доктор биологических наук. Он ведет еженедельную программу "В мире животных" уже больше сорока лет. В 1996 году телеведущий был избран академиком Академии российского телевидения.

Дроздов первым из ведущих получил высший российский телеприз - "Золотой Орфей".

Николай Николаевич написал 20 книг и выпустил более двух сотен статей, он является одним из 15 консультантов генерального секретаря ООН по экологии.