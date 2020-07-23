Николай Дроздов специально приоделся в Gucci, чтобы рассказать о травах. Узнали на видео Гудкова?
Легендарный ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов неожиданно вошел в мир моды. Он снялся в спецпроекте для Vogue Russia.
Съемки были посвящены капсульной коллекции Gucci из переработанного нейлона.
83-летний Дроздов предстал перед зрителями в галстуке и кедах от Gucci.
В своей уже традиционной манере он рассказал о применении валерианы, календулы и других лекарственных растений.
Телеведущий не только порассуждал о пользе трав, но и привел некоторые интересные факты о них.
Примечательно, что комик и шоумен Александр Гудков тоже есть в этом ролике. Он выступает в образе дачного модника.
Гудков тоже облачен в Gucci и ухаживает за садом.
Николай Николаевич Дроздов - легенда советского телевидения, ученый, доктор биологических наук. Он ведет еженедельную программу "В мире животных" уже больше сорока лет. В 1996 году телеведущий был избран академиком Академии российского телевидения.
Дроздов первым из ведущих получил высший российский телеприз - "Золотой Орфей".
Николай Николаевич написал 20 книг и выпустил более двух сотен статей, он является одним из 15 консультантов генерального секретаря ООН по экологии.
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