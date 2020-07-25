"Калсарикяннит" значит напиться дома в нижнем белье. Финляндия выпустила национальные эмодзи

В набор входят 56 изображений - от сауны, Муми-мамы и Nokia до таких действительно непростых понятий как "выпить дома", "самая долгая ночь" и "ощущение, что кого-то встретишь". Вот некоторые из самых выразительных эмодзи с оригинальными описаниями.

Сауна

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"Сауна для финнов святое место. В стране насчитывается 3 миллиона саун на 5 миллионов населения. Финны ходят в сауну нагишом - часто всей семьей. Каждый финн имеет свои банные обычаи, но в них обязательно входит очищение и души, и тела. Это особое банное настроение".

Том оф Финланд

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"С тех пор как Том оф Финланд (художник Тоуко Лааксонен, 1920–1991) впервые опубликовал свои гомоэротические рисунки в 1950-х, времена сильно изменились. Однако и теперь Том оф Финланд своим творчеством продолжает вносить значительный вклад в дело защиты прав человека, выступая за толерантность, взаимоуважение и свободу".

Lavatanssit - ощущение, что кого-то встретишь

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"Где-то, может быть, в захолустье, в деревне или у озера, люди встречаются, чтобы танцевать танго или другие, еще более мистичные танцы. Они принаряжаются и танцуют весь летний вечер, кружась в танцевальном павильоне под музыку оркестра, играющего старые и новые любимые мелодии".

Сайменская кольчатая нерпа

ФОТО: finland.fi

"Новости! Несмотря на устойчивое заблуждение, белые медведи не ходят по улицам Хельсинки. Но у нас действительно водится один вид, находящийся под угрозой исчезновения: сайменская кольчатая нерпа. Во всем мире их насчитывается всего около 370. Их единственная популяция живет в Финляндии в озере Саймаа, по которому они получили свое название. Она относится к редким пресноводным видам тюленей. Для защиты детенышей сайменских нерп снег и лед являются жизненной необходимостью. Поэтому в теплые зимы волонтеры спасают их, строя искусственные норы".

Маленькое Рождество

ФОТО: finland.fi

"Финское маленькое Рождество, "пиккуйоулут" - грандиозное мероприятие. Это когда финны превращаются в разнузданных гуляк и вытворяют такое, о чем потом лучше не напоминать. Что было на "пиккуйоулут", то навсегда останется там".

Металлист

ФОТО: finland.fi

"В Финляндии хэви-металл - мейнстрим. На душу населения групп хэви-металла в Финляндии больше чем в какой-либо другой стране".

Надежда умирает последней

ФОТО: finland.fi

"Финляндия печально известна отсутствием успеха на конкурсе песни "Евровидение". Каждый раз мы ждем победы, но набираем ноль баллов. Чтобы отомстить, мы в 2006 году отправили на конкурс группу монстров - и выиграли".

Kokko - ощущение огня

ФОТО: finland.fi

"- Kokoo koko kokko kokoon!

- Koko kokkoko?

- Koko kokko.

- Построй костер на Иванову ночь!

- Весь костер на Иванову ночь?

- Да, весь костер на Иванову ночь".

Малыш в коробке

ФОТО: finland.fi

"Добавьте лишь малыша! Открывая коробку, вы открываете совершенно новую жизнь: жизнь родителя и новой семьи. Набор, полный любви и заботы, доступен для каждой будущей мамы Финляндии".

Женская сила

ФОТО: finland.fi