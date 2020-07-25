"Калсарикяннит" значит напиться дома в нижнем белье. Финляндия выпустила национальные эмодзи

Финляндия стала первой в мире страной, которая выпустила набор национальных эмодзи. Эмодзи понадобились для того, чтобы показать "некоторые труднообъяснимые финские эмоции, слова и обычаи", сообщает издание "Это Финляндия", которое выпускает Совет по продвижению Финляндии за рубежом.
В набор входят 56 изображений - от сауны, Муми-мамы и Nokia до таких действительно непростых понятий как "выпить дома", "самая долгая ночь" и "ощущение, что кого-то встретишь". Вот некоторые из самых выразительных эмодзи с оригинальными описаниями.
Сауна
"Сауна для финнов святое место. В стране насчитывается 3 миллиона саун на 5 миллионов населения. Финны ходят в сауну нагишом - часто всей семьей. Каждый финн имеет свои банные обычаи, но в них обязательно входит очищение и души, и тела. Это особое банное настроение".
Том оф Финланд
"С тех пор как Том оф Финланд (художник Тоуко Лааксонен, 1920–1991) впервые опубликовал свои гомоэротические рисунки в 1950-х, времена сильно изменились. Однако и теперь Том оф Финланд своим творчеством продолжает вносить значительный вклад в дело защиты прав человека, выступая за толерантность, взаимоуважение и свободу".
Lavatanssit - ощущение, что кого-то встретишь
"Где-то, может быть, в захолустье, в деревне или у озера, люди встречаются, чтобы танцевать танго или другие, еще более мистичные танцы. Они принаряжаются и танцуют весь летний вечер, кружась в танцевальном павильоне под музыку оркестра, играющего старые и новые любимые мелодии".
Сайменская кольчатая нерпа
"Новости! Несмотря на устойчивое заблуждение, белые медведи не ходят по улицам Хельсинки. Но у нас действительно водится один вид, находящийся под угрозой исчезновения: сайменская кольчатая нерпа. Во всем мире их насчитывается всего около 370. Их единственная популяция живет в Финляндии в озере Саймаа, по которому они получили свое название. Она относится к редким пресноводным видам тюленей. Для защиты детенышей сайменских нерп снег и лед являются жизненной необходимостью. Поэтому в теплые зимы волонтеры спасают их, строя искусственные норы".
Маленькое Рождество
"Финское маленькое Рождество, "пиккуйоулут" - грандиозное мероприятие. Это когда финны превращаются в разнузданных гуляк и вытворяют такое, о чем потом лучше не напоминать. Что было на "пиккуйоулут", то навсегда останется там".
Металлист
"В Финляндии хэви-металл - мейнстрим. На душу населения групп хэви-металла в Финляндии больше чем в какой-либо другой стране".
Надежда умирает последней
"Финляндия печально известна отсутствием успеха на конкурсе песни "Евровидение". Каждый раз мы ждем победы, но набираем ноль баллов. Чтобы отомстить, мы в 2006 году отправили на конкурс группу монстров - и выиграли".
Kokko - ощущение огня
"- Kokoo koko kokko kokoon!
- Koko kokkoko?
- Koko kokko.
- Построй костер на Иванову ночь!
- Весь костер на Иванову ночь?
- Да, весь костер на Иванову ночь".
Малыш в коробке
"Добавьте лишь малыша! Открывая коробку, вы открываете совершенно новую жизнь: жизнь родителя и новой семьи. Набор, полный любви и заботы, доступен для каждой будущей мамы Финляндии".
Женская сила
"Финляндия первой страной в мире предоставила женщинам право участвовать в выборах и в качестве избирателей, и в качестве кандидатов. Финские женщины высокообразованные и активно трудятся. Местоимение hän значит и "он", и "она"".
Kalsarikännit - ощущение, когда вы собираетесь сидеть дома в одних подштанниках и напиваться без намерения пойти куда-нибудь
"Выпить. Дома. В нижнем белье. И для этого существует свое слово "калсарикяннит", что означает "напиваться в исподнем", т. е. в нижнем белье".
Kaamos - долгая зимняя ночь
"Финские зимы длинные и темные. В Лапландии солнце в декабре-январе вообще не встает. На финском полярная ночь называется "каамос"".
Неубиваемый
"Финны выносливые, их нелегко сломить. В Финляндии создано множество надежных и прочных вещей, таких как мобильный телефон Нокиа 3310, известный тем, что он, ну, - неубиваемый".
Муми-мама
"Муми-мама спокойная и сдержанная мать, которая не дает мелочам нервировать ее. Она заботится о том, что Муми-дом всегда безопасен и полон любви - как для ее семьи, так и для посетителей. В компании Муми-мамы никто не чувствует себя несчастным: она всегда готова помогать и утешать. С 1950-х годов, финские дети росли под любящим попечительством Муми-мамы, так как Муми-тролли писательницы Туве Янссон входят в жизнь финнов с очень раннего возраста в виде книг, комиксов, видео, игрушек, столовых приборов".
Прилипли - ощущение, когда понимаешь, что наступила зима
"Даже дети в Финляндии знают, что при морозе нельзя лизать металлические предметы. Но люди ведь лижут. И - прилипают! Спросите у финнов, как освободить язык. Осторожно. Это может быть неприятно".
Счастье
"Финляндия и Швеция как сестры, сравнивающие себя и соперничающие друг с другом, рассказывающие анекдоты друг о друге, но и ценящие друг друга. Победа не настоящая, если одержана не над Швецией".
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