Умер бывший фотограф Сейма Улдис Паже

Скончался Улдис Паже, кавалер ордена Трех звезд, фотограф и художник, сообщили агентству LETA родственники усопшего.
Паже родился в 1950 году и начал свою трудовую карьеру в типографии Cīņa, где занялся фотографией. Свои профессиональные навыки он развивал, работая в течение 20 лет в информационном агентстве Latinform (ныне информационное агентство LETA). Однако наибольшую известность Паже получил как фотограф Сейма (1996-2011).
23 апреля 2020 года за особые заслуги перед Латвией Улдис Паже был награжден орденом Трех звезд.
Прощание состоится 16 мая в 13:30 на Лачупском кладбище, Рига.
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