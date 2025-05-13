Умер бывший фотограф Сейма Улдис Паже

Паже родился в 1950 году и начал свою трудовую карьеру в типографии Cīņa, где занялся фотографией. Свои профессиональные навыки он развивал, работая в течение 20 лет в информационном агентстве Latinform (ныне информационное агентство LETA). Однако наибольшую известность Паже получил как фотограф Сейма (1996-2011).