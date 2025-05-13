Как помочь людям в возрасте сохранить самостоятельность дома? Пять советов от экспертов

"Сложилось так, что различные специальные приспособления для дома часто были дорогими и их было тяжело достать. Однако сегодня в домах все чаще появляются специальные приспособления и адаптируемые решения, что значительно облегчает повседневную жизнь, даже если в доме ни у кого нет нарушений. Дверные проемы без порогов, эргономичные ручки ножей, открывалки для бутылок и банок, противоскользящие коврики, поручни на стенах в ванной или в душе - вот лишь несколько вещей, которыми люди любого возраста все чаще пользуются в повседневной жизни", - рассказывает эрготерапевт Дита Ритума.