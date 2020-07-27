Украинские военные заявили о нарушении сепаратистами режима перемирия

Украинские военные заявили о четырех обстрелах своих сил в Донбассе со стороны сепаратистов. Их подразделения были обстреляны в ночь на понедельник, 27 июля, из стрелкового оружия, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, потерь нет, сообщил на брифинге командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Со своей стороны, народная милиция самопровозглашенной "Луганской народной республики" заявила о соблюдении вступившего в ночь на понедельник бессрочного перемирия в Донбассе.

В представительстве самопровозглашенной "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили, что наблюдателями СЦКК не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины.

Договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины в составе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Москвы и Киева 22 июля на встрече ТКГ. За время шестилетнего конфликта на востоке Украины, который разгорелся в 2014 году, погибли более 14 000 человек.