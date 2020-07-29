Латвия направит 34 военнослужащих для участия в миссии НАТО в Ираке

В октябре 2016 года министры обороны НАТО утвердили документ об участии НАТО в обучении и повышении боеспособности местных сил безопасности в Ираке. В 2018 году после саммита НАТО было принято решение участвовать в обучении сил безопасности Ирака в более широком масштабе со статусом миссии.

Миссия не включает в себя выполнение боевых задач, ее основные задачи - это поддержка и консультации, содействие Ираку в стабилизации ситуации в стране.

В миссии участвуют 550-600 военнослужащих. С 2021 года руководство миссией возьмет на себя Дания.

Латвийские инструкторы работали в составе миссии до начала этого года, а затем ситуация обострилась, и они временно вернулись на родину. Участие латвийских военнослужащих в миссии будет оплачиваться из бюджета обороны.