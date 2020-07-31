Пт, 31.07.2020
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Россиянам наконец-то разрешили идентифицировать себя как фантастических существ

ФОТО: pixabay.com

Теперь россиянам, которые считают себя эльфами или гоблинами разрешено ими быть. Об этом пишет "Медуза". 

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов объяснил в разговоре с журналистами, что речь (пока что) идет только о Всероссийской переписи населения.

Смелов подчеркнул, что с теми, кто в шутку представится фантастическими существами они наказывать не будут. В прошлом году таких было 1024 человека на всю страну. 

"Если человек ощущает себя эльфом, пусть будет эльфом", - заметил он.

При этом он уточнил, что главное, что он будет учтен в статистике. 

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. В некоторых труднодоступных регионах перепись начнется с октября 2020-го.

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