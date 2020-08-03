Пн, 3.08.2020
Я поняла, что твой возраст - это не число лет, написанных в паспорте, а то, что у тебя в сердце. Если ты думаешь, что можешь, или же думаешь, что не можешь - в обоих случаях - это правда. Агнесе Божа, боксёрша

Covid-19: в мире количество зараженных перевалило за 18 миллионов

ФОТО: Reuters/ScanPix

В мире число зараженных новым коронавирусом людей превысил 18 миллионов, сообщает AFP.

Зарегистрировано минимум 18 011 763 случаев заражения, в том числе за последние четыре дня Covid-19 был констатирован примерно у миллиона человек.

Более половины всех случаев заражения зарегистрированы в США, Латинской Америке и регионе Карибского моря.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в США, где заражение коронавирусом констатировано у 4 657 693 человек, 154 793 из которых умерли.

За США следует Бразилия с 2 733 677 заражениями и 94 104 смертями, а на третьем месте находится Индия, где Covid-19 подтвержден у 1 750 723 человек, 37 364 из которых умерли.

В мире от нового коронавируса умер 687 941 человек.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ