Как быстро очистить духовку от жира

Как часто надо чистить духовку?

Саму духовку необходимо очищать не реже раза в месяц, а ее дверцу - каждую неделю. Не забывайте, что, как и в случае с любой уборкой, чем дольше вы откладываете - тем труднее потом это сделать.

Зачем ее чистить?

Во-первых, чем больше в духовке нагара, тем хуже она греет и готовка становится непредсказуемой. Во‑вторых, перепекание нагара придает ненужный запах продуктам во время приготовления, а зачем вам, к примеру, шарлотка с запахом подгоревшего чеснока? Да и в доме при этом пахнет, мягко говоря, не очень.

Простое средство для очистки духовки

Поставьте термостойкую посуду (сковороду, форму для выпечки и т. п.) с водой в духовку. Включите на максимальную мощность на 20 минут. Пар отмочит часть присохшего нагара, и его будет легче удалить.

Если в процессе готовки на дно духовки накапал жир, сразу после приготовления блюда обильно присыпьте его пищевой содой. Она впитает жир в себя, как песок.

Когда духовка остынет, просто соберите соду с жиром бумажным полотенцем, и никакого чистящего средства больше не понадобится.

Можно также смазать эмалированные дно и стенки духовки содой, разведенной в воде, еще до начала готовки. Это создаст тончайший слой, на котором соберутся брызги жира и который будет легче удалить.