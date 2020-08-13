В пятницу начнет вновь становиться теплее

В пятницу в Латвии будет более солнечно, начнется повышение температуры воздуха, которое продолжится и в выходные дни, прогнозируют синоптики.
Завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается.
Минимальная температура воздуха в ночь на пятницу составит +8..+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20..+25 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригородах - до +9 градусов. Дневная температура составит +22..+23 градуса.
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