Лето возвращается: синоптики пообещали жару до +30 градусов

В ночь на субботу температура воздуха составит +8...+15 градусов, а последующие ночи будут теплее.

Днем будет в основном солнечно. 19 августа возможны дожди и грозы, температура может немного понизиться, но до конца следующей недели сохранится выше нормы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море, реках и озерах составляет от +16 до +21 градуса.