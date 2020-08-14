Пт, 14.08.2020
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Лето возвращается: синоптики пообещали жару до +30 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии повысится до +24...+30 градусов, немного прохладнее благодаря ветру с моря будет только на побережье, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу температура воздуха составит +8...+15 градусов, а последующие ночи будут теплее.

Днем будет в основном солнечно. 19 августа возможны дожди и грозы, температура может немного понизиться, но до конца следующей недели сохранится выше нормы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в море, реках и озерах составляет от +16 до +21 градуса.

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