"Стыдно продавать с AliExpress!" Первый комментарий хозяйки скандального магазина одежды

Напомним, что бывшая звезда шоу Кристина Милйоне (в шоу Okartes skatuve участвовала под псевдонимом Crystal) 2 июля опубликовала на своей странице в Facebook пост, где сравнила одежду магазина Butterfly с товарами, продающимися в популярном интернет-магазине AliExpress. Девушка поделилась опубликованными фотографиями Butterfly и AliExpress, утверждая, что на них одна и та же одежда.

Дидрихсоне все обвинения категорически отвергала, но от комментариев воздерживалась.

В программе она пояснила, почему приняла решение не комментировать прозвучавшие ранее обвинения:

"Я очень открытый человек, и я очень разговорчива. Мне больше всего на свете хотелось записать сториз и пояснить девочкам, что все это одна большая ложь. И умный человек, включив свой мозг, проведя параллели, увидит, что не сходится то, что она говорит.

Я говорила также со своим юристом, и она мне сказала: "Самое мудрое, что ты сейчас могла бы сделать - молчать, поскольку ты видишь, сколько тысяч настроены к тебе враждебно. И что бы ты ни сказала, сколько бы ни поясняла, они будут издеваться над тобой еще больше". И, исходя из этого, я думала - а кому это нужно?"

Она добавила: "Если бы я жила дома, в однокомнатной квартире, и мне было бы все равно, чем я торгую, - меня никто не видит и не слышит, - тогда да, я могу продавать все равно что. У меня огромное предприятие! Мне кажется, что стыдно продавать с AliExpress! Единственное, что оттуда пришло ко мне - серьги, которые порвались на первой фотосессии!".

Она также указала, что заказывать вещи с AliExpress и продавать их дальше - нелегально, к тому же выйдет все это дорого.

Дидрихсоне заявила, что одежду ездит закупать на оптовые базы:

"Мы едем, смотрим, оцениваем, и это очень длинный и долгий процесс".

Запись в Facebook, которая изначально обратила внимание только на возможность того, что Butterfly предлагает одежду из Китая, вызвала широкий резонанс, последовали рассказы об опыте покупателей. Например, несколько клиенток заявили, что их просили платить только наличными и не выдали чек. Также дамы выразили опасения относительно качества одежды - так, на одежде не было информации о том, как за ней ухаживать (заявляли, что бирки с информацией были аккуратно вырезаны). Некоторые покупательницы заявляли, что жаловались на брак магазину в Instagram, на что просто были заблокированы. В интервью Саулите все вышеперечисленное не обсуждалось.