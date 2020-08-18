Путин поговорил с Меркель и Макроном. Он предостерег Европу от вмешательства в дела Беларуси

Как сообщает пресс-служба Меркель, канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

Из сообщения на сайте Кремля следует, что Москва акцентировала внимание на

"неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса".

Также "выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки".

В беседе с Макроном, как и в случае с Меркель, Владимир Путин снова "подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", пишет Русская служба BBC со ссылкой на сайт Кремля.

Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими, заявлял, что ему звонила Меркель "поговорить", пишет "Медуза". В правительстве ФРГ это опровергли.