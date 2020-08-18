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Путин поговорил с Меркель и Макроном. Он предостерег Европу от вмешательства в дела Беларуси

ФОТО: Reuters/ScanPix

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Позднее Путин обсудил ситуацию в Беларуси со вторым европейским лидером - президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает пресс-служба Меркель, канцлер подчеркнула, что белорусские власти должны воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

Из сообщения на сайте Кремля следует, что Москва акцентировала внимание на

"неприемлемости любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса".

Также "выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки".

В беседе с Макроном, как и в случае с Меркель, Владимир Путин снова "подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", пишет Русская служба BBC со ссылкой на сайт Кремля.

Накануне Александр Лукашенко, выступая перед рабочими, заявлял, что ему звонила Меркель "поговорить", пишет "Медуза". В правительстве ФРГ это опровергли.

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