Бургер из индейки и овсяные булочки - рецепты для здорового тела и получения удовольствия от еды

Поэтому Паула Фреймане, фитнес-энтузиаст и автор кулинарной книги "Золотой ингредиент" (Zelta sastāvdaļa), делится двумя летними рецептами, которые пригодятся как в повседневной жизни, так и при организации вечеринки с друзьями на природе. Оба рецепта не причинят вреда фигуре, полезны и питательны. Они точно не оставят равнодушным ни одного гурмана.

Паула Фреймане говорит, что для тех, кто ведет активный образ жизни, много двигается и занимается спортом, особенно важно получать достаточное количество белка, а хлеб - отличное дополнение, способствующее усвоению столь необходимых питательных веществ.

"Ведя здоровый образ жизни и думая о том, что лежит в тарелке, очень важно соблюдать предварительное условие: сбалансированное и полноценное питание - это то, что нужно нашему организму. Я пыталась исключить из своего меню хлеб, но не ощутила никаких изменений ни в самочувствии, ни во внешнем виде, поэтому вернула в повседневный рацион хлеб из цельнозерновой муки или с различными ценными добавками. Я буду уделять больше внимания тому, что кладу на хлеб", - говорит Паула.

Сочный бургер из индейки с ржаными булочками и укропным соусом

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Этот бургер придется по душе тем, кто хочет сочного, питательного, придающего сил и наполненного дарами огорода бургера, который не причинит вреда фигуре и не вызовет чувства вины после еды. Постный бургер из мяса индейки вместе с полезными ржаными цельнозерновыми булочками Fazer, состоящими на 84% из цельного зерна ржи, станет отличным источником энергии и белка на весь день, а также обязательно окажется в свете софитов на следующей вечеринке в саду!

Ингредиенты:

8 цельнозерновых ржаных булочек Fazer;

300 граммов мяса индейки - 150 граммов фарша из окорочков индейки и 150 граммов рубленого филе индейки;

1 луковица;

50 граммов турецкого йогурта;

1 помидор;

1 маринованный огурец;

листья салата;

1 авокадо;

10 граммов укропа;

1/2 зубчика чеснока;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо перемолоть с луком, добавить специи. Разогреть сковороду и налить на нее немного оливкового масла. Вручную сформовать из фарша четыре одинаковые котлеты для бургеров и обжаривать на сильном огне с обеих сторон по паре минут. Затем уменьшить огонь, накрыть крышкой и оставить на 6-8 минут (главное - не пережарить мясо). Тем временем приготовить соус. К греческому йогурту добавить мелко нарезанный укроп, выдавить через пресс чеснок, посолить и поперчить. Порезать авокадо, маринованный огурец и помидоры кружочками. Когда котлеты будут готовы, можно собирать бургер. На горбушку положить лист салата, затем котлету. Сверху - ломтик помидора, полить соусом. В соус положить авокадо и маринованный огурец, затем накрыть сверху цельнозерновой ржаной булочкой и - готово!

Овсяные булочки с домашним маслом из орехов кешью и кокоса

ФОТО: Пресс-фото

Этот рецепт придется по вкусу всем любителям сладостей, которые хотят побаловать себя и превратить лакомство в питательное блюдо, придающее силы. Домашнее кокосовое масло, по вкусу напоминающее батончик Bounty, - любимый рецепт Паулы на завтрак, так как его можно быстро приготовить в утренней спешке, когда нужна здоровая и питательная еда. Масло из кешью и кокоса идеально дополнит овсяные булочки Fazer, которые являются особенно ценным продуктом для тех, кто придерживается полезного питания и много занимается спортом, потому что в их составе 100% овса и нет пшеничной муки. Такие бутерброды отлично сочетаются со свежими ягодами или фруктами.

Ингредиенты:

4 овсяные булочки Fazer;

200 граммов орехов кешью;

100 граммов кокосовой стружки;

150 миллилитров воды;

1 столовая ложка меда или кленового сиропа по желанию.

Приготовление:

Обжарить кешью и дать им остыть. В блендер засыпать орехи, кокосовую стружку, влить воду и все перемешать. Можно добавить одну столовую ложку меда для более выраженного сладкого кремового вкуса. Ореховую массу намазать на хлебцы, украсить свежими ягодами, и можно есть. Масло можно хранить в холодильнике около двух недель.