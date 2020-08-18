Не захват, а мирная передача власти. Оппозиционные силы Беларуси объявили свои цели

Координационный совет оппозиции пока сформирован только частично. В него вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико.

Главная цель

Координационный совет белорусской оппозиции объявил главную цель своей работы - это проведение новых выборов президента и мирный трансфер власти. Никакой другой политической программы или программы реформ у совета нет. Участники совета подчеркнули, что они не ставят целью захват власти, сообщает портал "Медуза".

Об отношениях с Россией

Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности Беларуси заявил, что оппозиция предлагает выйти из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, восстановить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией, закрыть российские военные объекты на территории Беларуси, ввести "ползучий запрет русского языка", подать заявления о вступлении в ЕС и НАТО, а также создать Белорусскую автокефальную православную церковь.

Как сообщает агентство "Белта", Лукашенко заявил, что все эти пункты входят в программу белорусской оппозиции.

Представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова сказала, что оппозиция не планирует отказываться от действующих международных договоренностей Беларуси с Россией, сообщает Telegram-канал Русской службы BBC:

"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться. Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию. У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана".

О Светлане Тихановской

"Тихановская не планировала уезжать из Беларуси. Мы надеемся, что она вернется в ближайшее время, верим, что сейчас ей здесь ничего не угрожает", - сказала на пресс-конференции доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Первое заседание координационного совета состоится завтра, 19 августа. Оно пройдет в закрытом режиме. После этого будет уточнен состав совета и основные направления деятельности.