Будни детей в латвийской общине: работа по 12 часов в день и голод в качестве наказания

Первичная проверка в общине проводилась в качестве реакции на предоставленную частным лицом информацию о возможных нарушениях прав детей, в том числе физическом и эмоциональном насилии. 20 августа VBTAI и Бюро омбудсмена провели повторную проверку.

Во время первоначальной проверки лидер общины не смог точно назвать количество детей в общине, а также уклонялся от предоставления информации о законных представителях детей и представления документов, поясняющих то, на каких основаниях дети были переданы на его попечение.

Выяснилось, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день заняты на сельскохозяйственных работах, а, если ребенок не выполняет установленную дневную норму, работа продолжается и в ночное время.

В случае каких-либо нарушений одним из видов наказания является ограничение приема пищи - дети вынуждены жить на хлебе и воде.

Проживающие в общине дети не имеют доступа к медицинской помощи в случае необходимости. VBTAI также получил информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия.

Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые ранее были судимы за различные нарушения закона, а также людьми с различными зависимостями.

Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.

Инспекция продолжит следить за тем, чтобы в этой общине не нарушались права детей.

В то же время в администрации Брукнского поместья агентству LETA заявили, что работа в общине организуется на добровольных началах. Люди сами приезжают в Брукнское поместье, предлагают свою помощь, вовлекая в работу также детей. Летних лагерей с долгосрочным пребыванием в поместье не организуется, сообщили агентству LETA в администрации.

С руководителем общины, священником Андреем Мединьшем агентству LETA связаться пока не удалось.