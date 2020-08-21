Как одежда может стать источником уверенности? Отвечает модный эксперт Майя Силова

"Ухоженный человек - уверенный в себе человек: душ по утрам, чистая и свежая одежда - некоторые из главных факторов, создающих уверенность в своей привлекательности", - подчеркивает Майя Силова. В свою очередь, мятая блузка или пятно на штанах могут не только испортить настроение, но и создать обманчивое впечатление о своей обладательнице.

ФОТО: Пресс-фото

Неотъемлемая часть - чистая и свежая одежда

ФОТО: Пресс-фото

В будние дни Майя выбирает несложную одежду, без нескольких застежек. Один из ее фаворитов - белый брючный костюм с пиджаком типа смокинг, который Майя часто носит во время интервью. Модный журналист подчеркивает, что так же важно, как и выбирать одежду, тщательно заботиться о ней - наверное, каждый случайно просыпался утром и понимал, что выбранная блузка или рубашка не такие свежие, как хотелось бы. "В такие моменты я использую устройство для ухода за одеждой Samsung AirDresser, которое освежает и дезинфицирует потоком чистого воздуха, если пыль скапливается в одежде по прошествии длительного времени".

Особенная одежда требует особого ухода

ФОТО: Прес-фото

В гардеробе Майи есть разнообразная одежда, которая требует тщательного ухода и иногда может быть очищена только в химчистке. То, что нежную ткань легко повредить, модный журналист ощутила на своей коже - из-за нехватки времени стирка кашемирового свитера в стиральной машине привела к укороченному верху. "Если раньше мне приходилось отправлять все сразу в химчистку, то теперь я могу позаботиться и о шелковой, и кашемировой одежде", - делится своим опытом Майя.

Запахи, улучшающие настроение



ФОТО: Пресс-фото

Как и одежда, запахи могут улучшать настроение или, наоборот, подавлять и даже мешать концентрации. Майя каждый день добавляет легкие и воздушные ароматы в свой общий образ, что придает одежде приятный и прозрачный чистый аромат. Каждый день Майя использует аромат свежего ландыша - обдувает им небольшую ткань и помещает ее в AirDresser Aroma Sheet, таким образом она каждый день получает мягкую и ароматную одежду. С другой стороны, на праздники и для вечерних платьев она выбирает более насыщенные ароматы.