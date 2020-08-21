"Первая леди оппозиции" Юлия Навальная написала пост в поддержку мужа

20 августа Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу с подозрением на отравление. Ему стало плохо в самолете - экипаж совершил экстренную посадку.

Через некоторое время политика подключили к аппарату ИВЛ, а сейчас оппозиционер находится в коме. Врачи называют его состояние стабильно тяжелым.

Журналистам Юлия сообщила, что рассматривает возможность перевозки супруга в заграничную клинику: "Там проще будет найти конкретный токсин".

В поддержку супруга Юлия также сделала публикацию в Instagram: "Я очень тебя люблю. Все обязательно будет хорошо. Мы всегда справлялись, должны справиться и сейчас".

Дополнение.

Юлия отправила президенту России Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

Напомним, главврач омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, 21 августа не дал согласия перевезти политика в клинику в Германии. Согласно словам врача, Навальный в нестабильном состоянии, потому перевозить его нельзя.

Немного о Юлии и детях

Юлия Борисовна Навальная (девичья фамилия - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года. По образованию она экономист. Женщина окончила факультет международных и экономических отношений Российского экономического университета имени Плеханова. После поступила в аспирантуру.

Работала ли Юлия после окончания института, неизвестно. Некоторые СМИ пишут, что она работала в одном из столичных банков, другие же сообщают, что никогда не работала. Что правда - неизвестно.

Познакомились Алексей и Юлия в 1999 году на отдыхе в Турции, обоим было тогда по 22 года. Курортный роман вскоре завершился свадьбой.

"Мой лучший друг - это моя жена. Я часто говорю ей: "Я не могу лежать на диване и есть, если ты на меня не смотришь". Самая популярная цитата из "Симпсонов" у нас в семье",

- говорил о жене Навальный как-то в интервью.

Некоторые издания уже окрестили ее "первой леди оппозиции".

У пары в браке родилось двое детей: дочь Дарья (2001), с 2019 года - студентка Стэнфордского университета, США, и сын Захар (2008).