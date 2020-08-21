"Первая леди оппозиции" Юлия Навальная написала пост в поддержку мужа
В четверг, 20 августа, утром Юлия первым же рейсом вылетела в Омск после печальных новостей об Алексее. В настоящее время она находится рядом с ним в больнице.
20 августа Алексея Навального госпитализировали в омскую больницу с подозрением на отравление. Ему стало плохо в самолете - экипаж совершил экстренную посадку.
Через некоторое время политика подключили к аппарату ИВЛ, а сейчас оппозиционер находится в коме. Врачи называют его состояние стабильно тяжелым.
Журналистам Юлия сообщила, что рассматривает возможность перевозки супруга в заграничную клинику: "Там проще будет найти конкретный токсин".
В поддержку супруга Юлия также сделала публикацию в Instagram: "Я очень тебя люблю. Все обязательно будет хорошо. Мы всегда справлялись, должны справиться и сейчас".
Дополнение.
Юлия отправила президенту России Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.
August 21, 2020
Напомним, главврач омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, 21 августа не дал согласия перевезти политика в клинику в Германии. Согласно словам врача, Навальный в нестабильном состоянии, потому перевозить его нельзя.
Немного о Юлии и детях
Юлия Борисовна Навальная (девичья фамилия - Абросимова) родилась 24 июля 1976 года. По образованию она экономист. Женщина окончила факультет международных и экономических отношений Российского экономического университета имени Плеханова. После поступила в аспирантуру.
Работала ли Юлия после окончания института, неизвестно. Некоторые СМИ пишут, что она работала в одном из столичных банков, другие же сообщают, что никогда не работала. Что правда - неизвестно.
Познакомились Алексей и Юлия в 1999 году на отдыхе в Турции, обоим было тогда по 22 года. Курортный роман вскоре завершился свадьбой.
"Мой лучший друг - это моя жена. Я часто говорю ей: "Я не могу лежать на диване и есть, если ты на меня не смотришь". Самая популярная цитата из "Симпсонов" у нас в семье",
- говорил о жене Навальный как-то в интервью.
Некоторые издания уже окрестили ее "первой леди оппозиции".
У пары в браке родилось двое детей: дочь Дарья (2001), с 2019 года - студентка Стэнфордского университета, США, и сын Захар (2008).
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