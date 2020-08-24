Пн, 24.08.2020
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"Как политик он будет выведен из строя на месяцы". Организатор эвакуации о состоянии Навального

Алексей Навальный.

ФОТО: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизил, чей фонд Cinema for Peace организовал эвакуацию Алексея Навального в Германию, рассказал немецкому таблоиду Bild о состоянии политика после транспортировки. Об этом сообщает Telegram-канал Русской службы BBC. 

По мнению продюсера, Алексей Навальный не сразу сможет вернуться к работе в политике.

"Навальный переживает отравление, но как политик он будет выведен из строя на месяцы", - делиться Бизил. 

"Если он пройдет через это без вреда, на что мы все надеемся, то его точно не будет на политической арене как минимум месяц-два", - продолжает он.

По словам Яка Бизила, Навальный хорошо перенес перелет из Омска в Берлин, но в целом ситуация продолжает вызывать беспокойство.

После высказывания Бизила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш отметила, что проверенные сведения о состоянии здоровья политика могут поступить только от врачей клиники или от нее. 

"На данный момент никаких новых подробностей о здоровье Алексея нет. Мы просим всех сохранять терпение и не реагировать на ложные сообщения.

Как только появится проверенная информация, мы сразу дадим знать", - написала Ярмыш в микроблоге Twitter.

Галерея: Навального готовят к транспортировке в Берлин

Что случилось?

Утром 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. После госпитализации он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политику могли что-то подмешать в чай, так как, по ее словам, это единственное, что он пил с утра. В пятницу, 21 августа, главврач Омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал предварительный диагноз политика - нарушение обмена веществ.

В Омск прибыли немецкие врачи. Семья настаивала на транспортировке политика в Германию. Первоначально российские специалисты не разрешили транспортировку пациента, подчеркнув, что перелет в таком состоянии несет риск. Они отметили, что решение принято вместе с немецкими специалистами. Сторонники политика в эту версию не верили.

Позднее врачи из Омска разрешили передать Алексея Навального для транспортировки в Германию "на страх и риск" его родственников. Врачи Омской больницы скорой помощи №1 окончательно исключили версию об отравлении Алексея Навального, сообщил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.

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