Последний сезон шоу "Танцы" начнется на ТНТ уже в августе

В новом сезоне проект сохранит трио наставников: выбирать танцовщиков в свои команды будут Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. А вот призовой фонд проекта впервые составит 5 миллионов рублей.

ФОТО: Пресс-фото

Первый сезон шоу "Танцы" стартовал на ТНТ в августе 2014 года и сразу же стал для зрителей особенным: здесь авангардные стили типа крампа или вакинга соседствуют с традиционными бальными танцами, сюда приходят талантливые ребята со всей страны, чтобы учиться у хореографов с мировым именем, а еще здесь самые креативные танцевальные постановки на всем российском телевидении.

ФОТО: Пресс-фото

"Танцы" на ТНТ - это не просто сверхпопулярное развлекательное шоу, но и знак качества для всех, кто живет танцами и занимается ими профессионально. За годы в эфире проект оценили хореограф Джонте, который работал с Джанет Джексон и Бейонсе, канадский диджей Apashe, который вдохновился постановкой Мигеля для шоу и сделал ее основой для своего клипа; с проектом работали лауреат "Золотой маски" Владимир Варнава, главный балетмейстер Риекского Национального театра Хорватии Бали Бараняй и многие другие значимые фигуры в мире танца.

Мигель: "Я считаю, что наш проект повлиял на танцевальную культуру, как ничто другое. Танцевальных проектов было очень много, но именно интерес людей к различным направлениям никогда не был таким ярким, как сегодня, к старту седьмого сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Мы расширили кругозор зрителей и научили их принимать танцовщиков не по одежке, а по тому, на что они способны".

Егор Дружинин: "Я не жалею, что это последний сезон: когда что-то заканчивается, впереди обязательно ждет новое. Наш проект дал бешеный трамплин всем россиянам, которые мечтали танцевать. Шоу "Танцы" на ТНТ перевернуло видение многих о танце, раскрыло профессию хореографа и танцовщика, заставило людей обратить внимание на танец. Это очень ценное событие в нашей стране за последние 7 лет, и, как показала практика, никакое другое танцевальное шоу не смогло этого достичь".

Татьяна Денисова: "Благодаря нашему проекту очень многое поменялось в восприятии танца. А Последний сезон - это вызов всем, кто сидел и думал - "ну я еще подожду…". Ждать больше нельзя. И я уверена, что сейчас к нам придут танцовщики, которые сделают сезон самым крутым! На такой призыв откликнутся все, кто выжидал и кто не верил, что сильные танцовщики могут победить. Последний сезон шоу "Танцы" на ТНТ - самое важное событие в мире танца в стране".

Последний сезон шоу "Танцы" - с 29 августа в 20.00 на ТНТ!

Галера: "Танцы" на ТНТ