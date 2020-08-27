"Тяжелая работа и постоянный страх". Бывшие обитатели Брукнского поместья о пережитом

Гиртc (имя изменено) считает, что проведенное в Брукнском поместье время помогло ему справиться с зависимостями.

"Я не могу ответить. Сам удивляюсь! Потому что бесчисленное количество раз я просто хотел сбежать", - признается Гиртс, которого спросили, что непосредственно ему помогло.

Он также добавляет, что если сюда попадает слабый человек, ему очень тяжело психологически и физически переносить режим этого места.

"Мне кажется, там люди сходят с ума еще больше. Я видел, как ночью сбегали. Просто утром ты не знаешь, что произошло с этими людьми", - говорит Гиртс.

По его словам, в то время, когда он жил в Брукне, там содержались в среднем 10 детей в возрасте от 8 лет. Он отмечает, что они не были ни наркоманами, ни преступниками.

"По утрам, особенно зимой, мальчики плакали, потому что не хотели прыгать в реку, что приходилось делать всем без исключения", - отмечает Гиртс.

Еще одной формой наказания был радикальный пост. Если один из членов общины нарушал правила, наказывали всех, включая детей - только хлеб и вода в течение целого дня.

Его слова подтверждает и одна женщина, родственница которой прожила в Брукнском поместье два года. Сначала она была удовлетворена жизнью в общине, но потом тоже подверглась психологическому насилию.

"Все эти проповеди просто невозможно было слушать; если человек решил встать на верный путь, нельзя же все время его обзывать", - говорит женщина. Она часто гостила в Брукнском поместье и не раз была свидетелем сцен издевательств.

Ее родственнице жизнь в общине не помогла справиться с проблемами. Гиртс тоже отмечает, что многие ребята, с которыми он там жил, вернулись к прошлой жизни и зависимостям.

Контекст: На днях стало известно, что проживающие в Брукнском поместье несовершеннолетние несоразмерно большое количество часов в день были заняты на сельскохозяйственных работах, а если ребенок не выполнял установленную дневную норму, работа продолжалась и в ночное время.

В результате проверки VBTAI вместе с представителем Бюро омбудсмена констатировали, что дети там заняты на сельхозработах от 10 до 12 часов в день без возможности получить медицинскую помощь, а в случае проступков их наказывали, ограничивая в еде.

VBTAI также получила информацию о случаях, когда дети чувствовали себя плохо или даже теряли сознание из-за долгого рабочего дня и отсутствия воды во время работы в поле на жаре.

Также были получены сообщения о нескольких эпизодах физического и эмоционального насилия.

Дополнительным риском для детей является то, что они ежедневно находятся рядом с совершеннолетними лицами, которые имеют судимости за различные нарушения закона, а также с людьми с зависимостями.

Информация о результатах проверки передана для дальнейшей оценки в Государственную полицию, Продовольственно-ветеринарную службу и Государственную трудовую инспекцию.

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